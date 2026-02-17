吉川愛、永瀬廉が『鬼の花嫁』名シーン撮影で考えていたことに「信じられません！」

2月17日放送の日本テレビ系『ZIP！』に、吉川愛とKing ＆ Prince・永瀬廉がVTR出演。3月27日公開の映画『鬼の花嫁』の撮影エピソードを明かした。

番組では、鬼と人間の“運命の恋”を描いたファンタジー作品『鬼の花嫁』で初共演した2人にインタビューを実施。

作品内の名場面でもある、2人の出会いのシーンの撮影について、永瀬は、「（撮影現場の）隣にドン・キホーテがあったんで」「すぐあるので、ドン・キホーテが。すごい行きたくなっちゃって。小腹がすいたみたいな」と振り返った。

すると吉川は、「私、その日がクランクインだったんです。だから、ドン・キホーテと闘ってる人がいるなんて思わなくて」「事前に準備して、本も読みまくって、悲しい音楽も聴き」「（演じた役の）感情ラインを全部記憶しながらやって。“あぁいいシーン撮れた”っていうシーンで、この人はドン・キホーテと闘ってた。ありえない」とツッコミを入れた。

これに永瀬が、「違う！違うよ。準備してたよ、そりゃもちろん。（ドン・キホーテが）でも入ってくるから、視界に。どうしても」と弁解すると、吉川は、「信じられません！」と笑いまじりにコメントしていた。