料理研究家・桜井奈々、夫不在の夜に作ったメニュー「普段作らないのでここぞと！！」

料理研究家の桜井奈々が16日に自身のアメブロを更新。東京ディズニーシーをノープランで訪れた結果、意外なメリットを発見したことや、夫が不在の夜に作った夕食メニューを公開した。

この日、桜井はランチの写真を公開し「クレソン、ナッツ、チーズのサラダランチ」「身体に良きお水と自然の食べ物でなるべく整えます」と報告。「朝、猛烈なスピードで家事を終わらせて、、ピラティスへ」と向かったことをつづった。

また、先日の大雪で熱海に置いてきたという両親の車を「夫が今朝とりに」行ってくれたことを報告。週明けの夫の様子について「ノープランディズニーだったから夫が疲れてない！！ノープランやっぱり万歳だ！笑」と、計画を立てずにパークを楽しんだことによる意外なメリットを明かした。

続けて更新したブログでは、食卓の写真を公開し「今夜は夫不在なので3人ごはん」と報告。メニューの中にあった味噌汁について「夫が嫌いなキャベツのお味噌汁 私大好きなんです！」と説明し「夫が嫌いなため普段作らないのでここぞと！！」と、夫の不在時ならではのメニューを楽しんだことを明かした。

最後に「ごちそうさまでした！！！！夫は今夜は焼き肉らしいです」とつづった。