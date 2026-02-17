Image: PixieMe/Shutterstock.com

この記事は「ギズモード・タイムマシン」──すこし前の今日って、何があったんだろう？未来から観察してみたら、懐かしさだけでなく、意外な発見だってあるかもしれません。

2018年2月、「Instagramのストーリーズをスクショすると、ユーザーに通知されるようになるかも」を掲載しました。

当時、このニュースに肝を冷やした人は多いはず。24時間で消える投稿がもったいなくて、密かに「スクショ」しようとするユーザーと、それを「通知」で阻止しようとする運営の攻防は、2018年のSNSの緊張感を表していると思います。

結局、インスタでの本採用は見送られたようですが、2023年ごろから流行しているBeRealではスクショ通知が標準機能となりました。今ではスクショ通知は「リアリティを楽しむための暗黙の了解」として受け入れられているのかもしれません。

今日の記事：Instagramのストーリーズをスクショすると、ユーザーに通知されるようになるかも 掲載日：2018年2月14日 著者：ヤマダユウス型 （以下、元記事を再編集のうえ掲載します）

トーク系アプリのような仕様になる？

熱心に機能改善を続けているInstagram（インスタグラム）ですが、ストーリーズの画像を保存する方法はまだ確立されていません。ストーリーズにアップした画像は24時間経つと消えてしまいますか、もったいないと思っている人もいることでしょう。

それゆえ、熱心なインスタユーザーは気に入ったストーリーズ画像をスクリーンショットで保存してきましたが、今度からはスクショすると相手に通知がいくようになるかもしれません。TNWがこの機能について報じています。

Instagram is now notifying users when somebody takes a screenshot of their stories.....



....well it's over for us bitches pic.twitter.com/KTOf1E3Qrn - bulldog (@gabrielmonstere) 2018年2月8日

スクショを撮影したユーザーは、撮影したストーリーズの視聴者リストの名前部分にカメラシャッターのアイコンが表示されるようになります。宛先を指定したストーリーズ（DM）をスクショすると通知がいく機能は以前からありましたが、それがプライベートなものだけでなくストーリーズ全体についても適用されたという感覚でしょうか。

が、回避する方法もすでに判明しており、機内モードにしてスクショを撮ったり、InstagramのWeb版からストーリーズ画像をダウンロードすると通知はいかないとのこと。なんだかmixi（ミクシィ）の足跡回避的なノリを思い出します。

スクショ通知機能は、現在一部ユーザーに向けてテスト中。Instagramもだんだんとプラットフォームっぽくなってきているのかな？

本日のテックな答え合わせ 予言的中度：★★ ロストテクノロジー度：★★★★ 再評価度：★★★

