【2026年 2/17〜3/1の運勢】鏡リュウジの12星座占い

星からのエール｛2/17〜3/1｝

占星術家・鏡リュウジさんによる、12星座からのメッセージ。頑張るあなたの背中を、そっと押してくれますよ。

鏡リュウジ

心理占星術研究家、翻訳家。英国占星術協会会員、京都文教大学客員教授、東京アストロロジー・スクール代表講師。心理学的側面からアプローチした心理占星術を日本に紹介し、従来の占いのイメージを一新させた。現在、雑誌、テレビ、WEBなど幅広いメディアで活躍中。





魚座 2/19〜3/20

行動力と即断即決が開運の秘訣

運勢は上昇。自分がイニシアチブをとって積極的に行動するほどツイてきます。何でも即断即決が幸運のカギ。迷ったときは最初に思い浮かんだほうを選ぶとうまくいきそう。対人面では今期、意気投合した相手はあなたに福をもたらす人物です。その縁をしっかりつなぎ留めて。あなたから遊びや食事に誘いましょう。2月23日ごろは好感度がUPしてモテる運勢です。いつもより目立つ服装で出かけてみて。うれしい話も舞い込んできそう。

対人運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

金 運 ☆ ☆ ☆ ☆

健康運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

愛情運 ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

★ラッキーヒント

カレー まとめ買い 牡羊座の人

監修／鏡リュウジ 文／岡本純子 イラスト／清家正悟