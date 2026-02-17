“ちょい羽織り”の最適解。第5世代「モモンガ」は部屋でもベランダでも心強い
保温力10％アップ、267gの軽量化。暖かさと使いやすさを追求した結果が、この数字に表れています。
朝の冷え込むキッチンで、白湯を沸かすためにサッと羽織るときなど、この軽さが冬の動き出しをスムーズにしてくれそう。「着る暖房」とも呼ばれる第5世代「モモンガ」の魅力を、まとめて紐解いていきます。
熱を逃がしにくい「裏側キルト」
「モモンガ」では、防寒着の弱点だった「縫い目からの放熱」を、キルト加工を裏地側だけに施すことでカバー。
表面のステッチをなくし、冷気の侵入を抑えつつ、の熱を効率よくキープする仕組みです（※サーマルマネキンを用いた第三者機関による保温テストを実施）。
・外気の侵入を抑える
・内側の熱を保持
・保温力が10％向上
※第三者機関による保温テスト済。モモンガ4（clo値1.40）とモモンガ5（clo値1.54）の比較による算出結果です。
夜、ベランダで風に当たりながら星を見るときも、ぬくもりを逃さしにくく静かな時間を楽しめますよ。
500mlペットボトル半分以上ぶんの軽量化
家の中でずっと着るものだからこそ、重さは重要な要素です。今回は前モデルの「モモンガ4」と比較し、Mサイズで267gの軽量化を実現しました。
長時間着ても負担が少ないので、ソファでの読書や映画鑑賞も快適。暖かさと軽さから、ついそのままうたた寝してしまいそうです。
暮らしに馴染むアップデート
日々の使い勝手も、細やかに進化しました。目立たないけど侮れない変化は以下のとおりです。
・腕のスナップボタン：スマホ操作や作業時、袖が邪魔にならない
・裾の固定機能：足元が軽快になり、急な来客にもスムーズに対応
・ショルダーベルト：クッション状にして、キャンプや車内への持ち運びが便利に
機能性がしっかり詰まった、暮らしの質を底上げしてくれる特長です。
納得のスペックで、日常の何気ないシーンにストンと馴染む1着。寒さが気になりにくい時間を、「モモンガ」と一緒に迎えてみませんか？
今の暮らしにぴったりのカラーや、同シリーズのルームソックスシューズもぜひチェックしてみてください。以下リンクより、詳細情報をご覧いただけます。
