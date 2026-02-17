Image: Fabre

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

保温力10％アップ、267gの軽量化。暖かさと使いやすさを追求した結果が、この数字に表れています。

朝の冷え込むキッチンで、白湯を沸かすためにサッと羽織るときなど、この軽さが冬の動き出しをスムーズにしてくれそう。「着る暖房」とも呼ばれる第5世代「モモンガ」の魅力を、まとめて紐解いていきます。

熱を逃がしにくい「裏側キルト」

「モモンガ」では、防寒着の弱点だった「縫い目からの放熱」を、キルト加工を裏地側だけに施すことでカバー。

表面のステッチをなくし、冷気の侵入を抑えつつ、の熱を効率よくキープする仕組みです（※サーマルマネキンを用いた第三者機関による保温テストを実施）。

・外気の侵入を抑える ・内側の熱を保持 ・保温力が10％向上 ※第三者機関による保温テスト済。モモンガ4（clo値1.40）とモモンガ5（clo値1.54）の比較による算出結果です。

夜、ベランダで風に当たりながら星を見るときも、ぬくもりを逃さしにくく静かな時間を楽しめますよ。

500mlペットボトル半分以上ぶんの軽量化

家の中でずっと着るものだからこそ、重さは重要な要素です。今回は前モデルの「モモンガ4」と比較し、Mサイズで267gの軽量化を実現しました。

長時間着ても負担が少ないので、ソファでの読書や映画鑑賞も快適。暖かさと軽さから、ついそのままうたた寝してしまいそうです。

暮らしに馴染むアップデート

日々の使い勝手も、細やかに進化しました。目立たないけど侮れない変化は以下のとおりです。

・腕のスナップボタン：スマホ操作や作業時、袖が邪魔にならない ・裾の固定機能：足元が軽快になり、急な来客にもスムーズに対応 ・ショルダーベルト：クッション状にして、キャンプや車内への持ち運びが便利に

機能性がしっかり詰まった、暮らしの質を底上げしてくれる特長です。

納得のスペックで、日常の何気ないシーンにストンと馴染む1着。寒さが気になりにくい時間を、「モモンガ」と一緒に迎えてみませんか？

今の暮らしにぴったりのカラーや、同シリーズのルームソックスシューズもぜひチェックしてみてください。以下リンクより、詳細情報をご覧いただけます。

