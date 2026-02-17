¡ÔÁíÁªµó¸å¤ÎÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Î¡È¤´Í½Äê·Ú»ë¡É¤âÊªµÄ¡Õ¹â»Ô¼óÁê¡¡°ì¶¯ÂÎÀ©¤Ç·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡Ö°¦»Ò¤µ¤ÞÀ¯Î¬º§·×²è¡×ºÆ»ÏÆ°
¡Öº£²ó¤â¡¢Ç®¿´¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¤Æ¤¤¤é¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
¤³¤¦ÏÃ¤¹¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤´°ì²È¤Ë¶á¤¤µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤À¡£2·î10Æü¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢³°Ì³¾Ê¤ÎÍÇÏÍµ¡¦Áí¹ç³°¸òÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤«¤é¤´¿Ê¹Ö¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÎáÏÂ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÄêÎã¤ÎÁí¹ç³°¸òÀ¯ºö¶ÉÄ¹¤Ë¤è¤ëÅ·¹ÄÊÅ²¼¤Ø¤Î¤´¿Ê¹Ö¤Ë¡¢²í»Ò¤µ¤Þ¤ÏËè²ó¤Î¤è¤¦¤ËÆ±ÀÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³°¸ò´±¤ò»Ö¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¾ï¤ËÀ¤³¦¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¡¢ÆüËÜ¤ä¹Ä¼¼¤¬¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¡¢¤É¤¦¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¾ïÆü¤´¤í¤«¤é¤ª¹Í¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦µÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¡Ë
¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÀï²Ð¡¢¶ÛÇ÷¤¹¤ëÃæÅì¾ðÀª¡¢¤½¤·¤ÆÂæÏÑ³¤¶®¤Î¶ÛÄ¥¡Ä¡Ä¡£·ãÆ°¤¹¤ëÀ¤³¦¤Ç¡¢2·î8Æü¡¢ÆüËÜÀ¯¼£¤ÎÉ÷·Ê¤¬°ìÊÑ¤·¤¿¡£
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½é¤á¤ÆÎ×¤ó¤ÀÁíÁªµó¤Ï¡¢Äê¿ô465µÄÀÊ¤Î¤¦¤Á¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ¤Ç316µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¤¬½°±¡¤Ç3Ê¬¤Î2¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤ÏÀï¸å½é¡£SNS¾å¤Ç¤â¡È¥Ð¥º¤ê¡ÉÂ³¤±¤¿¹â»Ô¼óÁê¤¬Á°ÌÌ¤ËÎ©¤Ã¤¿ÁªµóÀï¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¶õÁ°¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¹ç¤ï¤»¡¢Í¿ÅÞ²ñÇÉ¤Ï½°±¡352µÄÀÊ¡£Í¿ÅÞ¤¬²áÈ¾¿ô¤ò³ä¤ë»²±¡¤ÇË¡°Æ¤¬ÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤â¡¢½°±¡¤ÇºÆ²Ä·è¤Ç¤¤Þ¤¹¤·¡¢·ûË¡²þÀµ¤ÎÈ¯µÄ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Ë¤è¤ê¤â¡¢¤³¤Î¾¡Íø¤Ï¹â»ÔÁíÍý¤Î¹â»Ù»ýÎ¨¤¬¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÀ¯ÉÜ¡¦¼«Ì±ÅÞÆâ¤ËÁíÍý¤Ë°Õ¸«¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï¡¢°ÂÇÜÀ¯¸¢°ÊÍè¤Î¡Ø1¶¯¡ÙÂÎÀ©¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
ÁíÁªµó¸å¤Ë¤Ï¡¢Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤³¤È¤¬·ûË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2·î18Æü¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬ºÆÅÙ»ØÌ¾¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¤À¤¬¤½¤ÎÎÏ¤òÇØ·Ê¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸Æü¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢À¯ÉÜ¡¦Í¿ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤¬º®Íð¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È¡¢ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î¾¤½¸¤ÏÁíÁªµó¤ÎÅê³«É¼Æü¤«¤é10Æü°Ê¾å¶õ¤±¤ë´·Îã¤â¤¢¤ê¡¢2·î18Æü¤ò¼´¤ËÄ´À°¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÉô¤Î¿·Ê¹¡¦ÄÌ¿®¼Ò¤âÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï18Æü¤È¾¤½¸Æü¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¹â»ÔÁíÍý¤äÂ¦¶á¤«¤é¡¢¡È2ÆüÁá¤á¤Æ¡¢16Æü¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡É¤È¤¤¤¦Í×ÀÁ¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¹ñ²ñÆüÄø¤Ï¡¢¼óÁê´±Å¡¡¢¹ñ²ñ¤ÎµÄ±¡±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Î¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷²ñ¤Î´Ö¤ÇÄ´À°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Âè°ì¤ËµÜÆâÄ£¤òÄÌ¤¸¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤Î¤´Í½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¹ñ²ñ¤ò¾¤½¸¤¹¤ë¤Î¤ÏÅ·¹Ä¤Î¹ñ»ö¹Ô°Ù¤ÈÄê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÅ²¼¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¤¤È¹ñ²ñ¤¬³«¤±¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÁíÍý¤ÏÎáÏÂ8Ç¯ÅÙÍ½»»¤Î¿³µÄ¤òÁá¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢À¯ÉÜ¡¢³ÆÅÞ³Æ²ñÇÉ¡¢µÜÆâÄ£¤È¤âÄ´À°¤·¤¿ÆüÄø¤Ç¤¢¤ê¡¢¡È¤¤¤Þ¤µ¤éÊÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡ÈÊÅ²¼¤Î¤´ÅÔ¹ç¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦À¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
ÊÅ²¼¤Î¤´Í½Äê¤¹¤é·Ú»ë¤¹¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¹â»Ô¼óÁê¤Î¶¯¸¢¤Ö¤ê¡£À¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤µ¤ó¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤¹¡£
¡Ö¤½¤â¤½¤â¡È¾¤½¸ÆüÁ°ÅÝ¤·¡É¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤Îº¤ÏÇ¤Ö¤ê¤òÇ¡¼Â¤ËÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¾Úº¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
À¯¸¢È¯Â¸å¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¼þ¤ê¤ËÁêÃÌ¤»¤º¤Ë°ì¿Í¤Ç·èÃÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¶¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¤½¸¤Î¡È2ÆüÁ°ÅÝ¤·¡É¤â´Ø·¸³Æ½ê¤Ë°ìÀÚÁêÃÌ¤»¤º¤Ë¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÌäÂê¤âÆÈÃÇ¤Ç·è¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦»ÑÀª¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¼«Ì±ÅÞÆâ¤Ë¤â°ãÏÂ´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¿Í¤¬º£¸åÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
Ã¯¤â»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶¯¤Þ¤Ã¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ï¡¢ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¹ÄÂ²¿ô¤Î³ÎÊÝºö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñ¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤â±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤È¤¤¤¦¡£
¢£¹Ä¼¼¤Ë¤â¹¤¬¤ë´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â
Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢
¡Ö½÷ÀÅ·¹Ä¡¦½÷·ÏÅ·¹Ä¤ÎÍÆÇ§¤ò´Þ¤á¤¿¹Ä¼¼ÅµÈÏ²þÀµ¤òÄ¾Á°¤Þ¤Ç¿Ê¤á¤¿¾®ÀôÀ¯¸¢¤«¤éÌó20Ç¯¡¢Âç¤¤Êµá¿´ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥ê¡¼¥À¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°ìµ¤¤ËÀ©ÅÙ²þÀµ¤¬¿Ê¤à´üÂÔ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·°ìÊý¤Ç¡¢À¤ÏÀ¤Î»Ù»ý¤¬Çö¤¯¡¢¤«¤Ä¼Â¸½À¤Ëµ¿ÌäÉä¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëµìµÜ²È¤ËÏ¢¤Ê¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤ÎÍÜ»Ò±ïÁÈ°Æ¤Ð¤«¤ê¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¿¼«Ì±¤È°Ý¿·¤¬½°±¡¤ÇÍ¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢ÉÔ°Â¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ëµÜÆâÄ£´´Éô¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤ÏÎ¾ÊÅ²¼¤Ï¤¸¤á¹ÄÂ²Êý¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢´üÂÔ¤ÈÉÔ°Â¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¤ªµ¤»ý¤Á¤ÈÇÒ»¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ì¹ï¤ÎÍ±Í½¤â¤Ê¤¤½ÅÍ×¤ÊÌäÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¿¿ô·è¤Î¸¶Íý¤Ç²¡¤·ÀÚ¤é¤º¡¢ÃúÇ«¤ÊÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ë´ð¤Å¤¯³ÆÅÞ¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤ò¡¢³§¤µ¤Þ¤â´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
¿ÀÆ»³Ø¼Ô¤Ç¹Ä¼¼¸¦µæ²È¤Î¹â¿¹ÌÀÄ¼¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡ÖÁíÁªµó¤Ç¤ÎÂç¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÁ´ÀÕÇ¤¤ò¹â»Ô¼óÁê°ì¿Í¤¬Éé¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£
µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡¢½÷À¹ÄÂ²¤¬·ëº§¸å¤â¹Ä¼¼¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤Î²ñ´üÃæ¤Ë°ì¤Ä¤Î·èÃå¤ò¸«¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ëº§¤ÎÅ¬Îð´ü¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤¿½÷À¹ÄÂ²Êý¤Î¿ÍÀ¸¤¬¡¢¸«ÄÌ¤»¤Ê¤¤¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ëÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¡¢¹â»Ô¼óÁê¤â¼«³Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¹ÄÂ²¤Î¾Íè¤òº¸±¦¤¹¤ëµÄÏÀ¤¬¤¤¤è¤¤¤è·èÃå¤¹¤ë¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢ËÜ»ï¤Ï1·î27ÆüÈ¯Çä¹æ¤Ç¡¢ÁíÁªµó¸å¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤¬¡È°¦»ÒÅ·¹Ä¡É¼Â¸½¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬»Õ¤È¶Ä¤°°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤Î¡È¸¸¤Î·×²è¡É¤¬¡¢ºÆ»ÏÆ°¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤Ï¡¢¡È°¦»ÒÅ·¹Ä¤Î¼Â¸½¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡É¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¨°Ì¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÈµìµÜ²È¤ËÏ¢¤Ê¤ëÃË·ÏÃË»Ò¤¬·ëº§¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶ËÈë¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¡¢Ë×¸å¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¨°Ì¤µ¤ì¤¿°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÉ×¤¬µìµÜ²È½Ð¿È¤ÎÃËÀ¡£¤½¤Î´Ö¤ËÃË¤Î»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ì¤Ð¡¢¹ñÌ±¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿ÃË·ÏÃË»Ò¤Ë¤è¤ë¹ÄÅý¤Î°Ý»ý¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡Ä¡Ä¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹½ÁÛ¤ò°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÏÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¢£¡ÈÀ¯Î¬º§¡É¼Â¸½¤Ë¸þ¤±°ìÉô¤ÎÊÝ¼éÇÉ¤¬²èºö¤ò
¹â»Ô¼óÁê¤â2021Ç¯¤Î¡ØÊ¸éº½Õ½©¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¡È½÷ÀÅ·¹Ä¤Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤·¤Ê¤¤¡É¤È½Ò¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖÃË·Ï¤Î½÷ÀÅ·¹Ä¤ÏÎò»Ë¾å±ä¤Ù10Âå8¿Í¤ª¤ê¡¢ÊÝ¼éÀ¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤½¤Î»ö¼Â¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¹â»ÔÁíÍý¤â¡¢°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
²ò»¶»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â°Õ¸«¤ò¶Ä¤°¤Ê¤É¡¢¹â»ÔÁíÍý¤Î¿ô¾¯¤Ê¤¤ÁêÃÌÁê¼ê¤¬º£°æ¾°ºÈ¡¦Æâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ç¤¹¡£º£°æ»á¤Ï°ÂÇÜ¸µÁíÍý¤¬ºÇ¤â¿®Íê¤·¤¿ºÇÂ¦¶á¤Ç¡¢¸½À¯¸¢¤Î°Õ»×·èÄê¤Ë¤âÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÁíÍý¤Ï½ôÊ¬Ìî¤Ç¡È°ÂÇÜÏ©Àþ¡É¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¹Ä¼¼¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÆ§½±¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦¼«Ì±ÅÞ´Ø·¸¼Ô¡Ë
Â¿¿ô·è¤Î·ë²Ì¤È¤¤¤¦ÂçµÁ¤ò·Ç¤²¤ëÀ¯¸¢¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÊÝ¼éÇÉ¤ÎÈá´ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¤Î¹ÄÅý°Ý»ý¡×¤Î¤¿¤á¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬¡ÈÀ¯Î¬º§¡É¤ò¶¯À©¤µ¤ì¤ë´íµ¡¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£Á°½Ð¤ÎµÜÆâÄ£´Ø·¸¼Ô¤Ï·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖÍÜ»Ò±ïÁÈ¤ä¡¢°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªÁê¼ê¤ÈÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢²ìÍÛ²È¤äÅìµ×íî²È¤Ç¤¹¡£°¦»Ò¤µ¤Þ¤ÎÆ±À¤Âå¤ÎÃËÀ¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÊÝ¼éÇÉ¤Î°ìÉô¤¬¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ²èºö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ°¤¤¬¤¢¤ë¤È¤âÊ¹¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤âÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢¤´·ëº§¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤òÂè°ì¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¡¢ÎÉ±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä¡ÈÃË·ÏÃË»ÒÇÉ¡É¤¬Ë¾¤àÀ¯Î¬º§¤ÏÍÆÇ§¤µ¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¹Ä¼¼»Ë¤Ë¾Ü¤·¤¤ÀÅ²¬Ê¡»ãÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¤Î¾®ÅÄÉôÍº¼¡¤µ¤ó¤â¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë·üÇ°¤ò¼¨¤¹¡£
¡ÖÃË·ÏÃË»Ò¤Î¤ß¤Ë¤è¤ë¹Ä°Ì·Ñ¾µ¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤Ç¤ÏÎò»ËÅª¤Ë¾ÚÌÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿Î©¾ì¤Ë¸Ç¼¹¤¹¤ëÊÝ¼éÇÉ¤¬Â¿¿ô¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯¼£¤¬¡¢Àï¸å80Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¹Ä¼¼¤È¹ñÌ±¤¬°é¤ó¤À¡Ø¾ÝÄ§Å·¹Ä¡Ù¤Î¤¢¤êÊý¤ò²õ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤ò´í¤Ö¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¹Ä¼¼¤Ø¤Î¹ñÌ±¤Î·É°¦¤Ï·ìÅý¤Î¤ß¤Ë´ð¤Å¤¯¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¼å¤¤¿Í¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤´³èÆ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¹ñÌ±¤ËÊâ¤ß´ó¤ë¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¤Î¹Ä¼¼¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¿®Íê´Ø·¸¤¬ÃÛ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£À¤ÏÀ¤ò¸Ü¤ß¤º¡¢°µÅÝÅªÂ¿¿ô¤òÉð´ï¤Ë¤·¤¿ÀÛÂ®¤Ê·èÄê¤Ï¡¢·É°¦¤ò½¸¤á¤ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤Î¤´¾Íè¤òÛ£Ëæ¤Ë¤·¡¢¹ñÌ±¤ÎÈ¿È¯¤ò¾·¤¤«¤Í¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Àï¸åºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë½°±¡¤Ç¤ÎµÄÀÊ¤òÆÀ¤¿¹â»Ô¼óÁê¡£¹Ä¼¼¤ä¹ñÌ±¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¹¬¤»¤ÈÃúÇ«¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤ò¡¢Å·¹ÄÊÅ²¼¤È²í»Ò¤µ¤Þ¤Ï¶¯¤¯´ê¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£