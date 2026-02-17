¡Ö¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡×¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤¬²÷µó¡ª¡È»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¡É¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤Ë´Ú¹ñ¾×·â¡ª¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤À¡×
¡¡±Ñ¹ñ¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Ù¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¥Ù¥¹¥È25¡×¤òÈ¯É½¡£¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÃæÂ¼½ÓÊå¤¬¤Ê¤ó¤È£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¶Ã¤¤ò¤â¤Ã¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØXports News¡Ù¤Ï£²·î16Æü¡¢¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Ê¤«¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤ÎÅÁÀâÅª¥¥Ã¥«¡¼¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤«¡© ¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥Ú¥ì¡¢¤½¤·¤ÆC¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡ªÃæÂ¼½ÓÊå¡¢À¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°£·°Ì¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡ÖÅÁÀâ¤ÎÆüËÜ¿ÍMF¡¢ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬¡¢À¤³¦¥µ¥Ã¥«¡¼»Ë¾å£·°Ì¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢ºÆ¤Ó¤½¤Îº¸Â¤ÎºÍÇ½¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢¥Ç¥¤¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Ù¥Ã¥«¥à¡¢¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Åö»þ¤Î°ÎÂç¤Ê¥¹¥¿¡¼¤¿¤Á¤ò¤³¤È¤´¤È¤¯Î¿²ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¡¢¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×
¡¡µ»ö¤Ï¡ÖÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¼ê¡¢¥¸¥å¥Ë¡¼¥Ë¥ç¡¦¥Ú¥ë¥Ê¥ó¥Ö¥«¡¼¥Î¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤¬£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²°Ì¤Ï¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¯¡¼¥Þ¥ó¡Ê¥ª¥é¥ó¥À¡Ë¡¢£³°Ì¤Ï¥·¥Ë¥µ¡¦¥ß¥Ï¥¤¥í¥Ó¥Ã¥Á¡Ê¥»¥ë¥Ó¥¢¡Ë¡¢£´°Ì¤Ï¥¸¡¼¥³¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ø¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿À¡Ù¥ê¥ª¥Í¥ë¡¦¥á¥Ã¥·¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤È¥Ç¥£¥¨¥´¡¦¥Þ¥é¥É¡¼¥Ê¡Ê¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¡Ë¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì£µ°Ì¤È£¶°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÃæÂ¼½ÓÊå¤¬£·°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£Èà¤Ï¥¢¥¸¥¢¿ÍÁª¼ê¤È¤·¤ÆÍ£°ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÃç´ÖÆþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¡¢ÃæÂ¼¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥¯¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤è¤ê¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥¹¥¿¡¼¡¢¥¢¥ì¥Ã¥µ¥ó¥É¥í¡¦¥Ç¥ë¡¦¥Ô¥¨¥í¤¬£¸°Ì¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÅÁÀâÅªFK¤Îµð¾¢¥Ù¥Ã¥«¥à¤¬£¹°Ì¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥í¥Ê¥¦¥¸¡¼¥Ë¥ç¤¬10°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£¸½ÂåºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¿Í¡¢C¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡Ê¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡Ë¤Ï19°Ì¡¢¥¸¥Í¥Ç¥£¡¼¥Ì¡¦¥¸¥À¥ó¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¡Ë¤Ï25°Ì¡¢¥Ú¥ì¤Ï12°Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¤Î¶¯¹ë¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿ÃæÂ¼¤Ï¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀï¤ÇÅÁÀâÅª¤ÊFK¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤½¤ÎÂî±Û¤·¤¿¥¥Ã¥¯ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤¿¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï¡¢°úÂà¸å¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÃæÂ¼¤Îº¸ÂFK¤¬¡¢À¤³¦¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤¤¤«¤Ë¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤È²ò¼á¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½10ÈÖ¤ÎÂåÌ¾»ì¤À¤Ã¤¿·Ý½ÑÅª¤ÊFK¤¬¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤È³åºÓ¤ò»¿¼¤òÂ£¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡Ú²èÁü¡ÛÃæÂ¼½ÓÊå¤Ï²¿°Ì¡© ¡È »Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¥Ã¥«¡¼¡É¥é¥ó¥¥ó¥°TOP25
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
