6.7Ëü±ß°ú¤¡£ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤âÆ°¤¯Jackery2000W¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬°Â¤¤
¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡Ë¡×¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£
Amazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤ÇËèÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥à¥»¡¼¥ë¡£
ËÜÆü2026Ç¯2·î16Æü¤Ï¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëJackery¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¡Ö1500 New¡×¤¬¤ªÆÀ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤³¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ
ÂçÍÆÎÌ¡õ¹â½ÐÎÏ¤Ç²ÈÅÅ¤â°Â¿´¡£Jackery¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬45¡ó¥ª¥Õ¤ÎÂçÆÃ²Á
Jackery¤Î¡Ö1500 New¡×¤Ï¡¢1536Wh¡ÜÄê³Ê2000W¤ÎÂçÍÆÎÌ¡¦¹â½ÐÎÏ¥â¥Ç¥ë¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤Ç¤¹¡£º£¤Ê¤é45¡ó¥ª¥Õ¤Î82,390±ß¤È¤ªÆÀ¤Ê²Á³Ê¤ÇÈÎÇäÃæ¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤äÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¡¢ÅÅµ¤ÌÓÉÛ¤Ê¤É¤Î°ìÈÌÅª¤Ê²ÈÅÅ¤âÌäÂê¤Ê¤¯²ÔÆ¯¤Ç¤¡¢¥Ö¥ì¡¼¥«¡¼Íî¤Á¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÊ£¿ô¤Îµ¡´ï¤¬Æ±»þ¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬Âç¤¤Ê¶¯¤ß¤Ç¤¹¡£
Ã»»þ´Ö¤Ê¤é½Ö´ÖºÇÂç4000W¤Þ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë»ÅÍÍ¤Ç¡¢²ÈÄíÍÑ¤«¤é¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÍÑÅÓ¤ËÂÐ±þ¤·¤Þ¤¹¡£
AC½¼ÅÅ0¢ª80%¤¬Ìó1»þ´Ö¡¢¶ÛµÞ½¼ÅÅ¥â¡¼¥É¤Ê¤éºÇÃ»80Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¡£
AC¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥½¡¼¥é¡¼¡¦¥É¥é¥¤¥Ö¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥¬¡¼¥½¥±¥Ã¥È¤Ê¤É½¼ÅÅ¼êÃÊ¤âËÉÙ¤Ç¤¹¡£
ËèÆü½¼ÅÅ¤·¤Æ¤â10Ç¯´ÖÄ¹»ý¤Á¤¹¤ë¹âÂÑµ×LFP¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºÎÍÑ¤·¡¢6000²ó¤Î½¼ÊüÅÅ¤ËÂÑ¤¨¡¢·«¤êÊÖ¤·»È¤Ã¤Æ¤â¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ¤ò¤·¤Ã¤«¤ê°Ý»ý¤·¤Þ¤¹¡£
¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡õ»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤
¥µ¥¤¥º¤Ï330x221x242mm¡¢½Å¤µ¤Ï14.5kg¤ÈJackery 1000 New¤òÎ¿¤°¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¡£
JackeryÆ±¥¯¥é¥¹¤Îµì¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¥µ¥¤¥º¤ä½ÅÎÌ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÃæÇñ¤Ê¤É²°³°¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤â°·¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥É¥ëÉÕ¤¤Ç»ý¤Á±¿¤Ó¤·¤ä¤¹¤¤¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
ÄäÅÅ¤äºÒ³²ÂÐºö¤È¤·¤Æ¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤¬Íß¤·¤¤¿Í¤ä¡¢¥¥ã¥ó¥×¡¦¼ÖÃæÇñ¡¦¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤êÅÅÎÏ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡ÖÂçÍÆÎÌ¡×¡Ö¹â½ÐÎÏ¡×¡Ö¹âÂ®½¼ÅÅ¡×¡ÖÄ¹¼÷Ì¿¡×¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢²ÈÄíÍÑ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÅÅ¸»¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ÊÀÇ½¤ò»ý¤Ä¡¢Jackery¤Î¡Ö1500 New¡×¤òº£¤¹¤°¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ä¡äJackery¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¡ä¡äAmazon¡Ê¥¢¥Þ¥¾¥ó¡Ë¤Î¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ°ìÍ÷¤ò¸«¤ë
¤Ê¤ª¡¢¾åµ¤ÎÉ½¼¨²Á³Ê¤Ï2026Ç¯2·î16Æü11»þ¸½ºß¤Î¤â¤Î¡£ÊÑ¹¹¤äÇä¤êÀÚ¤ì¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ä¡ä¾¦ÉÊ¤ÎÃÍÃÊ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤é¼«Æ°¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ªÀáÌóÊØÍøµ¡Ç½¡ÖPLUG Wishlist¡×ÌµÎÁ¤À¤è
¡ä¡ä12Ëü°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝºîÉÊ¤¬Ä°¤ÊüÂê¡£Amazon¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥Ã¥¯¡¢Audible¤Î30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
¡ä¡äKindle Unlimited¤Ê¤é200Ëüºý¤¬ÆÉ¤ßÊüÂê¡£30Æü´Ö¤ÎÌµÎÁÂÎ¸³¤Ï¤³¤Á¤é¡£
Source: Amazon.co.jp