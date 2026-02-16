Ì¾ÌçÌîµåÉô¤¬¡ÈÂçÊä¶¯¡É¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Þ¤¸¤Ç¡×¡¡NPB¿·¿Í²¦¤«¤é4Ç¯¡Ä¡Ö¤¢¤Ä¤¤¤Ê¡ª¡×
»°É©½Å¹©East¤È»°É©½Å¹©West¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½
¡¡»°É©½Å¹©¤Ï16Æü¡¢¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¡Ö»°É©½Å¹©East¡×¤ª¤è¤Ó¡Ö»°É©½Å¹©West¡×¤Î2026Ç¯¿·²ÃÆþÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»°É©½Å¹©West¤Ë¤Ï¸µ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¿·¿Í²¦¤Çºòµ¨¤Þ¤ÇÀ¾Éð¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¿å¾åÍ³¿Åê¼ê¤¬²ÃÆþ¡£»°É©½Å¹©East¤Ë¤â¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿Âç¾ë¿¿ÇµÅê¼ê¤¬²Ã¤ï¤ê¡¢¹ë²Ú7¿Í¤Î¡ÈÂçÊä¶¯¡É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢»°É©½Å¹©East¤Ïºòµ¨¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿ÅÔ»ÔÂÐ¹³Âç²ñ¤Ç1²óÀïÇÔÂà¡£»°É©½Å¹©West¤ÏÅÔ»ÔÂÐ¹³½Ð¾ì¤òÆ¨¤·¡¢ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ï½éÀïÇÔÂà¤Ë½ª¤ï¤ë¤Ê¤É¡¢²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬¡¢¥×¥íÌîµå¤ä¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢Ìîµå¤Ç³èÌö¤·¤¿Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¤Ç¤âÃíÌÜ¤Ï¿å¾å¤À¡£ÄëµþÂè»°¹â¡Ê»³Íü¡Ë¡¢»Í¹ñ³Ø±¡Âç¤ò·Ð¤Æ2021Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÀ¾Éð¤ËÆþÃÄ¡£¤¹¤°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤Ë¤Ï60»î¹çÅÐÈÄ¤Ç4¾¡4ÇÔ31¥Û¡¼¥ë¥É1¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨1.77¤ÈÂç³èÌö¡£35¥Û¡¼¥ë¥É¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¼«¿È½é¤ÎºÇÍ¥½¨Ãæ·Ñ¤®Åê¼ê¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¿Í²¦¼õ¾Þ¤â²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·°Ê¹ß¤ÏÀ®ÀÓ¤¬°²½¤·¡¢ºòµ¨¤Ï1·³5ÅÐÈÄ¤Î¤ß¡£10·î¤ËÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«²»º»ÂÁ¤Ê¤«¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¿å¾å¤Î¡È¿·Å·ÃÏ¡É¤¬·è¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¿å¾åwest¤Ë¤¯¤ë¤Î¡ª¡×¡Ö¿å¾å´èÄ¥¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤¤¿¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¤¢¡×¡Ö±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«!!!!¡¡¤¢¤Ä¤¤¤Ê¡×¡Ö¤Û¤ó¤È·è¤Þ¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤â°ÂÅÈ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»°É©½Å¹©East¤Ë¤Ï¡¢·òÂç¹âºê¹â¡Ê·²ÇÏ¡Ë¤Ç¹Ã»Ò±à½Ð¾ì¤·¡¢Áá°ðÅÄÂç¤Ç¼ç¾¤òÌ³¤á¤¿¾®Âô¼þÊ¿ÆâÌî¼ê¤â²Ã¤ï¤ë¡£½Ù²ÏÂæÂç¤Î¥È¥ë¥Í¡¼¥É±¦ÏÓ¤Ç¡¢ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾Ï³¤ì¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¹ÅèÄ¾Åê¼ê¤â²ÃÆþ¤¹¤ë¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢µå³¦¤ÎÂçÊª¤âÂ³¡¹ÆþÃÄ¤È¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Þ¤¸¤Ç¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤¤¤¤Áª¼ê¤Ð¤«¤ê¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë