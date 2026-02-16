·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ ¡ÚÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¡Û´óÉÕ ¡Ä »°°æ³¤ÍÎ¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¡¢½»Í§ÎÓ¡¡(2·î13ÆüÈ¯É½Ê¬)
―·è»»¤ÇÇä¤é¤ì¤¿ÌÃÊÁ¡ª ²¼ÍîÎ¨¥é¥ó¥¥ó¥°―
¡¡´ë¶È·è»»¤ËÂÐ¤¹¤ëÉ¾²Á¤Ï¡¢¥Þー¥±¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö³ô²Á¡×¤È¤·¤ÆÉ½¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢·è»»¤ò¼õ¤±»ß¤á¤Æ³ô²Á¤¬¤¤¤«¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤«¤òÃµ¤ë¡£
¡¡°Ê²¼¤Ëµó¤²¤¿¤Î¤Ï¡¢·è»»È¯É½¤¬¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÌÃÊÁ¤Ç¤¢¤ë¡£³ô²Á¤¬·è»»È¯É½Á°Æü¤Î2·î12Æü¤«¤é13Æü¤Î·è»»È¯É½¤ò·Ð¤Æ16Æü9»þ27Ê¬¸½ºß¡¢¿å½à¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÌÃÊÁ¤ò²¼ÍîÎ¨¤ÎÂç¤¤¤½ç¤Ë¥é¥ó¥¥ó¥°¤·¤¿¡£
¢¥No.5¡¡¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ <7733>
¡¡26Ç¯3·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×(4-12·î)¤ÎÏ¢·ëºÇ½ªÍø±×¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ43.2¡ó¸º¤Î433²¯±ß¤ËÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
¢£·è»»¥Þ¥¤¥Ê¥¹¡¦¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÌÃÊÁ
¥³ー¥É¡¡ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡»Ô¾ì¡¡¡¡²¼ÍîÎ¨ ¡¡È¯É½Æü¡¡·è»»´ü¡¡·Ð¾ïÊÑ²½Î¨
<4180> £Á£ð£ð£é£å£ò ¡¡Åì£Ð ¡¡ -19.64 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 36.99
<1899> Ê¡ÅÄÁÈ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -18.33 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -4.02
<1815> Å´·ú·úÀß ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -17.80 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 37.19
<9552> ¥¯¥ª¥ó¥ÄÁí¸¦ ¡¡Åì£Ð ¡¡ -16.20 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡-31.87
<7733> ¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -15.45 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-36.40
<6269> »°°æ³¤ÍÎ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -15.34 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -1.64
<4449> ¥®¥Õ¥Æ¥£ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -14.41 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 30.53
<4480> ¥á¥É¥ìー ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -14.12 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 47.59
<4053> ¥µ¥ó¥¢¥¹¥¿ ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.76 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 90.38
<3445> £Ò£Ó¥Æ¥¯¥Î ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -13.05 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.40
<6351> Äá¸«À½ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -12.68 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 18.35
<9229> ¥µ¥ó¥¦¥§¥ë¥º ¡¡Åì£Ð ¡¡ -12.20 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<3661> ¥¨¥à¥¢¥Ã¥× ¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -12.00 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 29.26
<3925> ¥À¥Ö¥¹¥¿ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -11.84 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-35.69
<3916> £Ä£É£Ô ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -11.49 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡ -0.87
<6266> ¥¿¥Ä¥â ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -11.41 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡-30.13
<6240> ¥ä¥Þ¥·¥ó―£Æ ¡¡Åì£Ð ¡¡ -11.21 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ -7.44
<9830> ¥È¥é¥¹¥³Ãæ»³ ¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.81 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -5.86
<4914> ¹âº½¹á ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.44 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-37.55
<2124> ¥¸¥§¥¤¥¨¥¤¥· ¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.36 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡7.61
<6118> ¥¢¥¤¥À ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð ¡¡ -10.33 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡4.07
<6560> £Ì£Ô£Ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.93 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 24.90
<6254> ÌîÂ¼¥Þ¥¤¥¯¥í ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.76 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 38.13
<1969> ¹âº½Ç® ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.64 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 81.00
<6564> ¥ß¥À¥Ã¥¯£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.61 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.99
<1417> ¥ß¥é¥¤¥È¥ï¥ó ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.58 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 53.42
<4331> £Ô¡õ£Ç¥Ëー¥º ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.54 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡－
<8798> £Á¥¯¥ê¥¨¥¤¥È ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.32 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<7911> £Ô£Ï£Ð£Ð£Á£Î ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -9.13 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-10.57
<2181> ¥Ñー¥½¥ë£È£Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.95 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡9.60
<3302> ÄëÁ¡°Ý ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.22 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡3.62
<3663> ¥»¥ë¥·¥¹ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -8.15 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 11.86
<3696> ¥»¥ì¥¹ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.86 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ 33.02
<9612> ¥é¥Ã¥¯¥é¥ó¥É ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.84 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡2.67
<1911> ½»Í§ÎÓ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.69 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -8.52
<1961> »°µ¡¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.62 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡3.41
<1833> ±üÂ¼ÁÈ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.57 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡242.44
<7059> ¥³¥×¥í£È£Ä ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.18 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 13.46
<5269> Æü¥³¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -7.12 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-27.99
<7984> ¥³¥¯¥è ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.96 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡ -1.55
<5757> £Ã£Ë¥µ¥ó¥¨¥Ä ¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.88 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-87.44
<8151> ÅìÍÛ¥Æ¥¯ ¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.86 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡1Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖ½Ì
<6379> ¥ì¥¤¥º¥Í¥¯ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.79 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 61.69
<4662> ¥Õ¥©ー¥«¥¹ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.76 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡ 55.48
<6616> £Ô£Ï£Ò£Å£Ø ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.73 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡¹õÅ¾
<6340> ½ÂÃ«¹© ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.72 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¾å´ü¡¡¡¡¡¡-28.07
<8219> ÀÄ»³¾¦ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.68 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-36.13
<6986> ÁÐÍÕÅÅ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.68 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡¡¡ÀÖÅ¾
<1429> ÆüËÜ¥¢¥¯¥¢ ¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.67 ¡¡¡¡2/13¡¡ËÜ·è»»¡¡¡¡¡¡¡¡4.15
<5185> ¥Õ¥³¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡Åì£Ð¡¡¡¡ -6.57 ¡¡¡¡2/13¡¡¡¡¡¡3Q¡¡¡¡¡¡-17.86
¢¨²¼ÍîÎ¨¤Ï¡Ö·è»»È¯É½Á°Æü¤Î½ªÃÍ¤ò´ð½à¤È¤·¤¿16Æü9»þ27Ê¬³ô²Á¤ÎÊÑ²½Î¨¡×¡£²¼ÍîÎ¨¡¢·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ï¡Ö¡ó¡×¡£ËÜ·è»»¤Î·Ð¾ïÊÑ²½Î¨¤Ïº£´üÍ½ÁÛ¡£
¡Ö1Q¡×¤ÏÂè1»ÍÈ¾´ü·è»»¡£¡Ö¾å´ü¡×¤ÏÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£¡Ö3Q¡×¤ÏÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×·è»»¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹