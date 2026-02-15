2月14日放送の『おかべろ』（カンテレ）で、やす子が岡村隆史から異様な状態を目撃された過去が明かされ、話題となっている。

「ブレイク後、やす子さんは文字どおり多忙を極めました。とくにピーク時は、深夜のロケに加えて別の仕事も重なり、睡眠時間は『（午前）5時から7時までの2時間』しかなかったそうです。

しかし、出演する番組ではすべて結果を出さなければいけない、と自分に課していた彼女は、その睡眠時間さえも削り、番組アンケートなどに対応していたと回顧していました。岡村が『ホンマにしんどい、いっぱいいっぱいになってる時期』と指摘すると、やす子も『ヤバかったです、本当に』と打ち明けていました」（芸能担当記者）

やす子は、2024年1月から1年間、『ぐるぐるナインティナイン Hi-Tension TV（ぐるナイ）』（日本テレビ系）の人気企画「グルメチキンレース・ゴチになります!（ゴチ）」にレギュラー出演していたが、岡村は、彼女がメンタルを崩した瞬間に言及した。

「岡村さんは『おかしかった時期、あってん。ゴチで普通にご飯食べてても、急にバーッて泣き出したりとか』と明かしたのです。驚くメンバーをよそに、やす子さんは号泣したまま中座し、収録がストップしたそうです。残りのメンバーが『何も言うてへんやんな。ご飯食べてただけやんな』と困惑していると、しばらくしてやす子さんは何ごともなかったかのようにスタジオに戻り、メンバーも安堵したところで、収録が再開したというのです」（同前）

やす子も「泣くってことが何度かありました。本当にヤバいです」と認めていた。また岡村はやす子について「変な気の張り方してるとき、あった。（持ちギャグの）『はい〜』もずっと（言うの）忘れてたし」とも話していた。

放送作家が語る。

「番組の中でやす子さんは『マネジャーさんの連絡先とかLINEとか、全部ブロックして。逃げようと思ってたら、マネジャーさんが合鍵持ってて家に入ってきたことありました』とも話していました。高い好感度を背景にブレイクしたやす子さんですが、最近は一般人やタレント問わず、さまざまな人たちに辛らつなコメントを吐く“毒舌キャラ”がクローズアップされています。その変容の背景に、多忙とプレッシャーからくるストレスがあるのかもしれません。ちなみに岡村さんも2010年、仕事の重圧から突然、心身に不調をきたし、5カ月間休養したことがあります」

多忙は売れっ子ゆえの宿命でもあるが、身心の健康にも十分に気をつけてほしいところだ。