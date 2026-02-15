話題の映画で共演！道枝駿佑（なにわ男子）と生見愛瑠が春らしい出で立ちで『CanCam』表紙に登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

3月公開の映画映画『君が最後に遺した歌』で共演するなにわ男子・道枝駿佑と生見愛瑠が『CanCam』の表紙を飾った。

■春らしいソフトさとクールな黒でコーディネートされた二人に注目

切なすぎる予告映像や、『CanCam』専属モデル・生見愛瑠が歌う劇中歌「Wings」などが注目されている3月20日公開の映画『君が最後に遺した歌』。本作で主人公・春人を演じるなにわ男子・道枝駿佑と、ヒロイン・綾音を演じる生見愛瑠の「みちめる」コンビが、2月20日発売の『CanCam』4月号特別版の表紙を飾る。

表紙ではパステルカラーの春色エモコーデで寄り添う二人の口元を一輪の花が飾る、キュートでいてどこか儚げなビジュアルとなっている。

また中ページでも、花と共に多彩な表情をたっぷりと撮り下ろし。「希望」「穢れなき心」などの花言葉を持つ白のガーベラでそっと片目を覆った道枝の接近ショットなど、普段のファッションシューティングとはひと味違ったビジュアルは必見だ。

さらに、二人は淡いムードから一転してモードなブラックスタイルも披露。洗練された大人の佇まいから、茶目っ気たっぷりのおそろいのポーズまで、息がぴったり合ったツーショットの数々が掲載されている。

■共演にあたりあだ名も!? 映画にまつわるクロストークも掲載

中ページの特集では、そんな「みちめる」コンビの関係性に迫るクロストークをたっぷりと掲載。今回の映画で初共演となった愛瑠と道枝。もともと二人とも人見知りするタイプだったため、10年におよぶラブストーリーを演じるために、距離を縮めた微笑ましいきっかけも語られている。

「お互い呼び合うあだ名を決めたこと。私から『みちお』って呼んでいいですか？って言いました。今はもう呼べないけど（笑）」（愛瑠）

「『私のことはなんて呼びますか？』って聞かれて、『めるる』って言ったら、『めるおでしょ』って」（道枝）

お互いの似ているところ、似ていないところ、羨ましいところなどを本音でどんどん語り合い、映画についての話も存分に披露。

また、ふたりのシンクロ度を測る「究極の2択QUESTION！」のコーナーも。歌や詩をテーマに10年のラブストーリーを描く映画にちなみ、「好きになるのは誰にでも優しい人？自分だけに優しい人？」「欲しい才能は、どんな楽器でもすぐ弾ける？どんな歌でもすぐ歌える？」など10の質問に二人が答えているので、ファン必読だ。

■映画情報

『君が最後に遺した歌』

3月20日（金）より全国映画館にて公開

■書籍情報

2026.02.20 ON SALE

『CanCam』4月号特別版

