Image: HAPWY

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

企画書を練るはずが翻訳に1時間、アイデアをまとめるはずが文字起こしで1日が終了……。そんな「雑務に奪われる時間」を取り戻しませんか？

純粋に「クリエイティブなタスク」に没頭できる時間を創りだしてくれるのが、AIマウス「Virtusx Jethro V1」です。

しゃべるだけで、アイデアが文字になる

Image: HAPWY

キーボード入力がアイデアの実装を邪魔して、生産性のボトルネックに。そんなとき、AIマウスの音声入力が真価を発揮します。話すだけでスラスラとテキスト化。最大1.2m離れた声を認識する高性能マイクにより、リラックスした姿勢で入力可能です。

マウスに常駐する専属秘書のように、人間は「思考」を、AIは「記録」を担当。このスマートな分業が生産性アップをサポートします。

アプリの行き来はもう卒業

Image: HAPWY

集中を削ぐアプリ間の往復も不要です。

海外サイトでのリサーチ中、テキストを選んでクリックすれば、翻訳サイトを介さずその場で日本語化。情報収集の寄り道を減らせます。

難解なレポートや議事録もワンクリックでAIが要約し、エッセンスを即座に抽出します。さらに声の指示でPowerPointスライドの骨組みまで自動生成。資料作成時の「真っ白な画面とのにらめっこ」からも解放です。

サブスク要らずのシンプルさ

Image: HAPWY

「設定が複雑で維持費も高そう」という不安も無用です。本機は一度の購入で使い続けられる、「サブスク不要」の買い切り型。

面倒な登録も不要で、専用ソフトをインストールした瞬間からアシスタントが始動します。データは匿名化されローカル保存されるため、機密業務での利用も安心。

特別な知識なしで生産性を高める近道かも。不要な作業を削ぎ落とし、クリエイティブなタスクに集中しませんか？ 「Virtusx Jethro V1」のスペック詳細については、以下よりチェックしてみてください。

翻訳×画像生成×資料作成も話すだけでOK！あなたの1日を3時間取り戻すAIマウス 22,080円 超超早割、一般発売予定価格より40%OFF machi-yaで見る

＞＞翻訳×画像生成×資料作成も話すだけでOK！あなたの1日を3時間取り戻すAIマウス

Image: HAPWY

Source: machi-ya