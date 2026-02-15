打球の飛距離が変わる…廣畑実さん推奨の「体幹打ち」ドリル

少年野球において、ホームランを打ちたいという願いを抱く選手は多いだろう。しかし、小学校低学年の子どもは腕力に頼った「手打ち」になりがちで、遠くに飛ばせないケースは多い。大阪桐蔭高で主将を務め、現在は「ミノルマン」の愛称で多くの球児を指導する廣畑実さんは、全身を使って強い打球を飛ばす「体幹打ち」ドリルを提唱している。

このドリルで廣畑さんが重視するのは「バットを振り切らないこと」。フォロースルーを大きく取った方が飛ぶように思えるが、「腕で操作すると打球は飛びません」。腕に頼らず体幹でスイングする感覚を養うには、バットをインパクトの位置で止める動きが効果的だという。この動作によって、体の回転と力の伝達を覚えることができる。

具体的な方法は、バットを肩と肘の間ぐらいに置いて打撃姿勢を取る。そこから体を捻り、前足のかかとを上げる。次に、上げたかかとを強く下ろすと同時に、バットをインパクトの位置付近で「思い切って止める」。この動作によって腕で振るのではなく、下半身主導でバットを出す感覚を掴める。

ポイントは、かかとがつく時に一気に腰を入れて止めることだ。腰を投手方向に強く入れる動作が、強いインパクトを生む。腕の力は抜き、体についてくるイメージで振る。うまく力が伝われば、止めるスイングでもロングティーで外野に飛ばすことが可能だという。

注意したいのは、腕に力が入ってバットを振り切ってしまうことで、「小学生は特に多い」という。これでは手打ちとなり、打球は外野に飛んでいかない。あくまで「体幹を全部使って振っていく」ことが目的だ。このドリルで体の使い方の土台を築けば、実戦で驚くような飛距離が出るようになるだろう。（First-Pitch編集部）