プロ・リーグ 25/26の第25節 スタンダールとサンジロワーズの試合が、2月15日04:45にスタッド・モーリス・デュフランにて行われた。

スタンダールはラフィキ・サイード（FW）、デニス・エッケルト（FW）、トビアス・モール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサンジロワーズはプロミス・アキンペル（FW）、モハメド・フセイニ（FW）、アヌアル・アイトエルハジ（MF）らが先発に名を連ねた。

15分に試合が動く。スタンダールのマーロン・フォッシー（DF）のアシストからデニス・エッケルト（FW）がゴールを決めてスタンダールが先制。

40分、スタンダールが選手交代を行う。ジョズエ・ホマウー（DF）からダーン・ディエルクス（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とスタンダールがリードしてハーフタイムを迎えた。

サンジロワーズは後半の頭から選手交代。ルイス・パトリス（DF）からギリェルモ（FW）に交代した。

46分、スタンダールが選手交代を行う。ダーン・ディエルクス（DF）からデービッド・ベイツ（DF）に交代した。

65分、サンジロワーズは同時に3人を交代。アヌアル・アイトエルハジ（MF）、モハメド・フセイニ（FW）、カミエル・バンデペール（MF）に代わりベスフォルト・ゼネリ（FW）、ラウール・フロルツ（FW）、ロブ・スクーフス（MF）がピッチに入る。

68分、スタンダールが選手交代を行う。マーロン・フォッシー（DF）からモハメド・エルハンクリ（FW）に交代した。

76分サンジロワーズが同点に追いつく。ギリェルモ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もサンジロワーズの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、スタンダールは38分にジョズエ・ホマウー（DF）、45+5分にラフィキ・サイード（FW）、52分にヘンリー・ローレンス（MF）、72分にデニス・エッケルト（FW）に、またサンジロワーズは62分にカミエル・バンデペール（MF）、72分にアデム・ゾルガン（MF）、81分に、87分にケビン・マックアリスター（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

