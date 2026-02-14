[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:窪田陽輔

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 42 石井僚

DF 3 鈴木準弥

DF 5 細井響

DF 16 伊藤槙人

MF 7 山田康太

MF 10 ジョアン・パウロ

MF 17 室井彗佑

MF 20 村田透馬

MF 48 新保海鈴

MF 77 高江麗央

FW 49 駒沢直哉

控え

GK 21 市川暉記

DF 19 杉田隼

DF 22 岩武克弥

MF 8 小倉陽太

MF 13 窪田稜

MF 28 熊倉弘貴

MF 39 遠藤貴成

FW 9 ルキアン

FW 90 アダイウトン

監督

須藤大輔

[ベガルタ仙台]

先発

GK 33 林彰洋

DF 5 菅田真啓

DF 22 高田椋汰

DF 44 井上詩音

MF 2 五十嵐聖己

MF 6 松井蓮之

MF 7 荒木駿太

MF 8 武田英寿

MF 37 杉山耀建

FW 27 岩渕弘人

FW 34 古屋歩夢

控え

GK 29 松澤香輝

DF 3 奥山政幸

DF 42 石井隼太

MF 4 湯谷杏吏

MF 10 鎌田大夢

MF 15 南創太

FW 9 宮崎鴻

FW 11 小林心

FW 20 中田有祐

監督

森山佳郎