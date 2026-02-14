横浜FCvs仙台 スタメン発表
[2.14 J2・J3百年構想リーグ EAST-A第2節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:窪田陽輔
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 42 石井僚
DF 3 鈴木準弥
DF 5 細井響
DF 16 伊藤槙人
MF 7 山田康太
MF 10 ジョアン・パウロ
MF 17 室井彗佑
MF 20 村田透馬
MF 48 新保海鈴
MF 77 高江麗央
FW 49 駒沢直哉
控え
GK 21 市川暉記
DF 19 杉田隼
DF 22 岩武克弥
MF 8 小倉陽太
MF 13 窪田稜
MF 28 熊倉弘貴
MF 39 遠藤貴成
FW 9 ルキアン
FW 90 アダイウトン
監督
須藤大輔
[ベガルタ仙台]
先発
GK 33 林彰洋
DF 5 菅田真啓
DF 22 高田椋汰
DF 44 井上詩音
MF 2 五十嵐聖己
MF 6 松井蓮之
MF 7 荒木駿太
MF 8 武田英寿
MF 37 杉山耀建
FW 27 岩渕弘人
FW 34 古屋歩夢
控え
GK 29 松澤香輝
DF 3 奥山政幸
DF 42 石井隼太
MF 4 湯谷杏吏
MF 10 鎌田大夢
MF 15 南創太
FW 9 宮崎鴻
FW 11 小林心
FW 20 中田有祐
監督
森山佳郎
