¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦³ø¸µ¹ë¤µ¤ó¤ÏÇÀ¶È¤È³ÊÆ®Ãæ¡¡¥³¥á¤ÎÇã¼è²Á³Ê¤ËÈ¯Ê³¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×
¡¡¥°¥é¥¦¥ó¥É¤òÃÎ¤ëÃË¤Ï¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤âÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç£²£°£±£²Ç¯¤Ë°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤È¤·¤Æ¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢°ì·³¤â·Ð¸³¤·¤¿³ø¸µ¹ë¤µ¤ó¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©ëÝÁá»Ô¤Ç¡Ö£Ë¡¥£Ç¡¡£Æ£Á£Ò£Í¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¸Î¶¿¤ÇÇÀ¶È¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸½Ìò£±£°Ç¯¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¡¢¸½ºß¤Ï¥Û¡¼¥¯¥¹µåÃÄ¤ÎÌîµå¿¶¶½Éô¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Ê¤¬¤é¡¢Éã¤¬¼é¤Ã¤Æ¤¤¿ÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÈª¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÇÀ¶È¤ò¡Ö¤ä¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢ÊÆ¤ÎÃÍÃÊ¤À¤Ã¤¿¡£Éã¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¶È¼Ô¤ÎÇã¤¤¼è¤ê²Á³Ê¤Ë¡¢Î¨Ä¾¤Ê²ù¤·¤µ¤¬¤³¤ß¾å¤²¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤Î²Á³Ê¤¸¤ãÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡£ÇÀ¶È¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÁÃÍ¤¬¤³¤³¤Þ¤ÇÄã¤¯°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÀµÄ¾¡Ö¤Õ¤¶¤±¤ó¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡£ºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊÆ¤Ï¡¢Ä¹ºê¸©¤ÎÉÊ¼ï¡Ö¤Ë¤³¤Þ¤ë¡×¡£Î³¤¬Âç¤¤¯¡¢¤â¤Á¤â¤Á¤·¤¿¿©´¶¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢½ë¤µ¤Ë¶¯¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢ºÏÇÝ¤Ë¤ÏºÙ¤«¤Ê¼ê´Ö¤â¤«¤«¤ë¡£¡Ö´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¾ò·ï¤¬¤½¤í¤¨¤Ð¡¢¤³¤ÎÅÚÃÏ¤Ë¤Ï¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£ëÝÁá¤ÎÅÄ¤ó¤Ü¤Çºî¤ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÈÎÇäÊýË¡¤â¹©É×¤·¤¿¡£Ìä²°¤òÄÌ¤µ¤º¡¢°û¿©Å¹¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÇ¼ÉÊ¤ä¸Ä¿Í¸þ¤±¤ÎÇ¯´Ö·ÀÌó¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´é¤¬¸«¤¨¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤¤¡£Ã¯¤¬ºî¤Ã¤¿ÊÆ¤«Ê¬¤«¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£Á´ÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Ä¾ÈÎ¤Î³ä¹ç¤ÏÇ¯¡¹¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Èª¤Ë¤âÎ©¤Ä¡£¥´¡¼¥ä¡¼¡¢¥Ê¥¹¡¢¥È¥Þ¥È¡¢¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡¢¥Ñ¥×¥ê¥«¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤ÆÌîºÚºî¤ê¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£¡ÖÌîºÚ¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¿Í¼ê¤¬¤«¤«¤ë¡£´ðËÜ¤Ï¼êºî¶È¡×¡£µ¡³£²½¤¬¿Ê¤àÊÆºî¤ê¤È¤Ï°ã¤¤¡¢´ÉÍý¤ÎÂçÊÑ¤µ¤òÆü¡¹ÄË´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼«Á³¤Î¸·¤·¤µ¤âÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¡£¶áÇ¯¤Ï½ë¤µ¤¬¾ã³²¤È¤Ê¤ê¡¢²ÆÌîºÚ¤¬²Æ¤Ë¼è¤ì¤Ê¤¤Ç¯¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÆü¤ÎÃÙ¤ì¤¬¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤º¹¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£ÊÆ¤ÎÅÄ¿¢¤¨¤ÈÌîºÚ¤Î´ÉÍý¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿Ç¯¤Ï¡¢ÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¡£È¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÏªÃÏºÏÇÝ¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£¼ý³Ï¤«¤éÁªÊÌ¡¢ºÊñ¤Þ¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¼«¼Ò¤Ç¹Ô¤¦¡£ºÇ¤â¿À·Ð¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÁªÊÌ¤À¡£¡ÖÃ»¤¤»þ´Ö¤ÇÀµ¤·¤¤È½ÃÇ¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡£ÌÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²Ë¤Ï¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢Æ±¤¸¾õ¶·¤ÏÆóÅÙ¤ÈÍè¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î´¶³Ð¤Ï¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£°éÀ®¤«¤é»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¤Ä¤«¤ß¡¢°ì·³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£ÇÉ¼ê¤µ¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢Éð´ï¤ÏÁöÎÏ¤È³°Ìî¼éÈ÷¡£¸½ÌòºÇ¸å¤ÏÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥×¥íÀ¸³è¤Ë¶èÀÚ¤ê¤ò¤Ä¤±¤¿¡£Í¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½àÈ÷¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤âÌîµå¤«¤é´°Á´¤ËÎ¥¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µåÃÄ¤ÎÌîµå¿¶¶½Éô¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ò»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ç¤â¶¯¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤À¡£¤¢¤ë¤È¤¡¢ÂÇ·âÎý½¬Ãæ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò²¦Äç¼£²ñÄ¹¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ç»£±Æ¤·¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤È¤Ç¸«¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤¤¡×¡£Æ°²è¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Ä¾ÀÜ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÀµÄ¾¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ÏËÍ¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÆÃÊÌ¤Ê¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Îµ÷Î¥´¶¤â´Þ¤á¡¢µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤·¤Æº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ä¹Ã«ÀîÍ¦Ìé¤ÎÂ¸ºß¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£½àÈ÷¤Î¼Á¡¢Æü¾ï¤Î²á¤´¤·Êý¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬´ð½à¤À¤Ã¤¿¡£¸½Ìò»þÂå¤Ë¸«¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢¤¤¤ÞÇÀ¶È¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÀ¶È¤ÎÀè¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¤Íè¤À¡£ÃÏ¸µ¤Ç¾¡Éé¤Ç¤¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¤Þ¤º¤ÏÇÀ¶È¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤ë»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÇÝ¤Ã¤¿·Ð¸³¤ò¡¢ÅÄ¤ó¤Ü¤ÈÈª¤Ø¡£³ø¸µ¹ë¤µ¤ó¤ÎÂèÆó¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤À¤¬³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤òÈ¼¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
