岐阜の普通のスーパーだった「バロー」が「コストコより面白い」と横浜で大行列になった納得の理由

「最近、近所のスーパーがいつの間にか変わった」と感じていないだろうか。実は近年、全国的にスーパー業界に再編・勢力図の大変化が起こっている。大手・中堅のグループ再編やこれまでの地盤を超えて新しい商圏に繰り出す“越境出店”が相次いでいるのだ。

関西では『オーケー』の出店が加速しているし、前回の記事でお伝えした福岡発の『TRIAL（トライアル）』は、西友を買収して関東へ。『ロピア』は全国規模で出店拡大中。2025年末には関東1号店となる『TRIAL 西友』が誕生し、都市型小型店『TRIAL GO』も東京で注目を集めている。

日常のスーパー通いにマンネリを感じていた私と、そんな私にスーパーの新しい楽しみ方を教えてくれたママ友Mさんは、何度も目新しいスーパーに繰り出すうちに、スーパー巡り自体が新しいレジャーになってきた。

「スーパーには2パターンあると思うんだよね。日常的に使用する安くて利便性が強いスーパー。もうひとつはイベント性が強いスーパー。代表的なのは、『コストコ』だけど、問題は車がないと不便なのと、高い会費と商品の量の多さ。楽しいけれど、一度行けばいいかな、という声が私の周りでも多い。でも、それ以上に、もう少し安くて手軽さもあって『コストコ』的な楽しさを味わえるお店も増えている。そのひとつが地方発のスーパーなんじゃないかなと思う」と分析するのはママ友Mさん。

そんな私とMさんが今回注目したのは、東海からやってきたバローの関東1号店『Valor（バロー）横浜下永谷店』。自宅から少し遠いけれど、突撃することに決定。

前編では、生鮮食品コーナーを中心に、その実力をレポートする。

※記事内で表示している価格は購入時のもので、異なる可能性もあります。

関東進出第一号店の『バロー』ってどんな店？

スーパー巡りが趣味のＭさんと筆者が向かったのは、神奈川にある『Valor（バロー）横浜下永谷店』(2025年11月開店)。東海地方から進出してきたスーパーで、ネットリサーチ済みのMさんいわく「お惣菜のレベルが段違い」らしい。

地元の注目度も非常に高く、初日は大行列で異例の入場制限がかかったほど。車で訪れた人たちによる大渋滞で周辺道路が完全に詰まり、警察の指導まで入ったらしい。スーパーフリークのMさんは「遠くてもぜひ一度行ってみたいけれど、違うエリアから行く新参者としては地元の方のご迷惑ならないようにせねば……」と、駐車場渋滞がまだおきなそうな時間帯の夕方前に到着できるように車で向かった。

一方、筆者は岐阜県出身で、大学入学を機に上京するまで『バロー』は“ごく普通の地元のスーパー”だった。だからMさんが「バローのお惣菜は本当にすごいらしい！」と目を輝かせて話すのを聞いても、正直そこまでのワクワク感はなかった。むしろ「え、なんでバローが東京に!?」という驚きのほうが大きかった。

岐阜発祥のスーパーが関東進出したのはなぜ？

調べてみるとそもそも『バロー』は、岐阜県多治見市の青果店としてスタートしたスーパー。1970年代に食品スーパーへ業態転換し、地元で少しずつ店舗を増やしていった。

その後は、ホームセンターやペットショップ、物流センター、食品工場まで自社で抱えるようになり、東海地方では“売る・作る・運ぶ”をすべて自前で行う総合流通グループへと成長。2000年代以降は長野・北陸・関西へと商圏を広げ、そして2025年、ついに関東1号店として『バロー 横浜下永谷店』をオープン。地元の“普通のスーパー”だったバローが、満を持して関東デビューしたという流れだ。

それでも私は、かつて『バロー』と同様に東海の大手スーパー『ユニー』が関東進出で苦戦したことを知っていたので、東海発のスーパーが東京でどこまでやれるのか、正直なところ半信半疑の気持ちもあった。けれど、関東1号店となるバローに足を踏み入れた瞬間、その印象はいい意味で裏切られることになる。

入店するなりびっくりの野菜コーナー

カートにかごを2つも積み込み、いつも以上に気合が入っているMさんの横で内心期待薄な私だったが、店に入ったとたん驚いた。たいていのスーパーで最初の順路にある野菜コーナーの目立つ位置に、デパ地下に並ぶようなカットフルーツやフルーツを使ったデザートがずらっと並んでいる。

「八百屋さんの〜」というシリーズ名で呼ばれているこのフルーツデザートは、現在東海地区にある『バロー』でも人気で、とくに「八百屋さんのフルーツ杏仁」「八百屋さんのフルーツゼリー」は大人気らしい。あふれんばかりにフルーツが挟み込まれた「生フルーツコッペ」も捨てがたい。

まるでデパ地下の高級フルーツ店のように美しくカットされた瑞々しい果物がたっぷり乗ったデザートは、無駄遣いしないために作成した「今日の買い物リスト」の存在など吹っ飛び、思わず真っ先に飛びつきたくなるほど魅力的。もちろんコスパも◎。ひとり用のミニサイズもあれば、ホールケーキのように家族で分け合って食べられる大きなサイズもある。こういったサイズバリエが豊富なのはとてもうれしい。

私は、バローオリジナルで、「くふう トクバイ 全国スーパーマーケット おいしいもの総選挙 2025」のスイーツ部門で最高金賞を受賞したという「北欧アップルパイ」500円を購入した。

「最近、スーパーの入り口付近によくある『焼き芋』と同じで、これはついつい手が出ちゃうね」とMさん。私も期待スイッチをオンして、鮮魚・精肉コーナーへ。

海なし県発祥なのに鮮魚も強い！

鮮魚コーナーは、岐阜について回る「海なし県」の不名誉なふたつ名を見事に消し去ってくれるほどの充実ぶりだ。通常のスーパーよりもかなり広い鮮魚コーナーには、発泡スチロールのトロ箱にドンと入ってズラリと並ぶ丸魚(丸ごと一匹売りの魚)、水槽に入れられた活き貝など、さまざまな種類の鮮魚、加工魚が豊富に並んでいる。ちなみに丸魚は、無料でお好みの形状に切り分けてくれる。「三枚おろし」「二枚おろし」「内臓取り」「刺身用の柵取り」「煮つけ・焼き魚用のカット」「アラの分別」などなど。

「無料の魚さばきサービス自体はあるスーパーも少なくないけど、お刺身用の柵取りとか、カットの種類も豊富だよね。お魚好きには嬉しいと思う」とMさん。

加工魚のコーナーでおいしそうなタラコに見惚れていると、特売の西京漬けを勧める店内アナウンスが聞こえてきた。「店に入ったときから気になっていたんだけど、特売情報とかお惣菜の値引きとかの店内放送が次々に入ってきて、すごく活気を感じるよね」とMさん。ぎんだら、鮭などの西京漬けコーナーには放送を聞いた人が集まり始め、私たちも磁石のように引き寄せられる。思うツボの消費者である……。

ブランド肉から輸入肉まで、選び放題

鮮魚売り場の隣にある精肉コーナーには、その場で量り売りしてくれるお肉が並ぶガラスケースのほか、パックに入った精肉が並ぶ。岐阜産品の飛騨牛のほか、名古屋コーチンといった東海自慢のお肉に始まり、全国の特産肉、国内産肉はもちろん、輸入肉もあって予算や用途によって選び放題だ。Mさんの大好物のラム肉もたっぷり。そして、どの肉のパックもドリップがほとんど見当たらない。鮮度がいいのはもちろんだけど、それだけ売れている証拠ともいえそうだ。

店内にはお客さんがいっぱいでにぎわっているが、それ以上に店員さんの多さにも驚く。近年は、人件費削減のため、欲しい商品がどこにあるのか聞きたくても店員さんがいなくて探し回ることが多いのに、ここなら「このお肉、どうやって食べるとおいしいですか？」など、昔の商店街での買い物のように気軽に質問もできるのがうれしい。

後編ではいよいよ期待のお惣菜・お弁当コーナーへ。どんな掘り出し物が見つかったのか、レポートする。

