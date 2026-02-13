吉沢亮『ばけばけ』ヒロイン・高石あかりを絶賛「本当に素晴らしい女優さん」

2月13日放送のNHK『あさイチ』に、現在放送中のNHK連続テレビ小説『ばけばけ』にて錦織友一役を演じる吉沢亮が出演。同作のヒロイン・松野トキ役を演じる高石あかりについて語った。

番組内では、高石が吉沢について語るコメントVTRを公開。この中で、高石は、「私の中では、錦織さんがいるとすごく楽しいシーンになるって勝手に思っていて」「吉沢さんも、ものすごくお芝居を大切にされているし、何をしても返してくださるので」「何してもいいんだって思いながらお芝居しています」とコメントした。

また、スタジオで高石について聞かれた吉沢は、「もう素晴らしいですね、彼女は。それこそ、“何しても返してくれる”って言ってくださってましたけども、僕こそそう思ってて」と切り出した。

続けて、「その時々の感情で全然違うことをやってみてもそれにしっかり合わせて返してくださいますし」「お芝居してて安心できるというか。彼女の前だったら何しても大丈夫だなっていうのを思わせてくれる、本当に素晴らしい女優さんだなと思いながらやってますね」と語っていた。

※高石あかりの「高」ははしごだか