10機くらいでお揃いのダンスとかも良さげ。

スウェーデンで生まれた1人乗りのeVTOL（垂直離着陸機）「Jetson ONE」。

たった20分しか飛べず、当時で9万2000ドル（約1370万円）もしたのに、初期ロット12機が完売したのが2022年のことでした。

後ろにも横にも飛べる器用なeVTOL

デッカいドローンという風体ですが、業界で最も敏捷性と操作性に優れたeVTOLを目指して開発されたということで、そのデモ動画が公開されました。

空中でのコーナリングが機敏な様子が伺えます。

小回りの決め手は

この機動力を実現させているのは、バッテリー非搭載で55kg（搭載時は115kg）という機体の軽さ、レースカーに触発されたミニマルなデザイン、力強い推進力を生む8つのモーターによるもの。

初心者でも5分で運転に慣れる、独自のフライトコンピューターによる制御も大きく貢献しています。

ちなみに最高時速は102kmで、航続距離は時速60kmのテスト飛行で17.74kmでした。

高度は457mまで上昇可能。LiDARなどのセンサーで障害物を検知し、コンピューターが自動で避けるので安全性もバッチリです。

新たな競技を作ってほしい

ここまで小回りが利くなら、eVTOLでも長距離のレースではなく、アクロバット飛行やジムカーナ的な競技が発足しても良さそうです。

現在は14万8000ドル（約2321万円）のお値段になっていますけどね。

