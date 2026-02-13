2月13日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、必見の回になりそうだ。番組内企画「10人連続完コピチャレンジ」に、堂本光一が参加するためである。Snow Manと堂本は、今回がバラエティ初共演。どんなやり取りが見られるのか、注目が集まっている。

（関連：【映像あり】堂本光一、松本潤、二宮和也、櫻井翔……Snow Manとの関係性、『それスノ』での対話から見える向き合い方）

本音トーク、マネキンナイン、ダンスノ……番組内で多くの先輩たちと共演

振り返ると、これまでも人気企画「ダンスノ完コピレボリューション」（以下、「ダンスノ」）には河合郁人、Kis-My-Ft2・千賀健永、SixTONES・ジェシー、Travis Japanなど、同じ事務所の仲間たちが次々と登場してきた。「ダンスノ」に登場しているのは、Snow Manとジュニア時代から共演したり、関わりがあった近しい関係性のメンバーが多い。そんな同志だからこそ息の合い方も抜群で、ふとしたやり取りから生まれる軽妙なトークも多く、ダンスパート以外も見どころのひとつとなっている。

そして、その空気感はさらに広がっている。「ダンスノ」以外の企画では、先輩たちも度々登場してきた。たとえば、嵐。2024年6月28日放送回は、2008年から2013年にかけて放送されていた番組『ひみつの嵐ちゃん！』（TBS系）とのコラボ回だった。かつての人気企画をオマージュしたガチコーデ対決「マネキンナイン」を行ない、櫻井翔が参戦。櫻井はあくまでも一参加者としてSnow Manと同じ目線で企画に参加していたのだが、場を支える先輩としての力を発揮していた。Snow Manも過度に構えることなく自然体で企画を進行。櫻井が、Snow Manと楽しく企画を盛り上げるその姿は、世代を越えてバトンが手渡されているかのようでもあった。

2024年7月5日放送回では、居酒屋で二宮和也とともに本音を語り合うという企画が放送された。物腰柔らかな二宮にアレコレと興味津々に質問をしていくSnow Manメンバーの姿は、どこかやる気あふれる新人のような初々しさを感じさせるものがあった。一方の二宮も彼らの言葉一つひとつに耳を傾け、丁寧に答えたり、逆に質問をしてみたり。その柔らかな空気感が、Snow Manの率直な質問をさらに引き出していたのではないだろうか。肩肘張らない対話の中で、先輩と後輩という立場を超えた穏やかな信頼関係が自然と浮かび上がっていた瞬間であった。

さらに、2025年7月11日放送回の同企画には、松本潤が登場。“厳しい先輩”というイメージがある松本とのトークということで、やや緊張している様子も垣間見えたSnow Man。事前に会議をしてしっかり準備をしてから本番を迎えるという徹底ぶりで、いざ松本を前にしてもSnow Manのペースが大きく変わることはなかった。賑やかで明るい空気感はそのままに、松本へ率直な質問を投げかけていくSnow Man。松本も一つひとつの問いに真摯に応じ、時折Snow Manからいじられる場面ではさらりと受け流す余裕を見せていた。その姿から浮かび上がったのは、“厳しい存在”というよりも、真面目さと熱量を併せ持ちつつ、どこか照れ屋な一面も感じさせる人物像だった。緊張感を保ちながらも対話を成立させるその関係性は、Snow Manが先輩の懐に飛び込み、確かな距離感を築いていることを物語っていた。

こうしてSnow Manはさまざまな先輩とのやり取りを通して、それぞれの関係性を浮かび上がらせてきた。堂本とはどんなやり取りを見せてくれるのだろうか。今回は協力してゲームにチャレンジする企画だからこそ、これまでとはまた違った距離感が見えてくるかもしれない。

（文＝高橋梓）