平成のテレビ全盛期を彩った芸能界の「トリックスター」がまたもや世間を賑わせている。

【写真】誠意大将軍で悪ノリ、沖縄で自由な振る舞い…羽賀研二の素顔とは

沖縄県警に不同意わいせつ容疑で逮捕されたことが報じられたタレント、羽賀研二容疑者（64・本名は當真美喜男）。羽賀は2007年に詐欺と恐喝未遂で、2019年に強制執行妨害などの疑いで、2024年には強制執行妨害目的財産損壊等の疑いで逮捕されている。

「心がいろんなことで思いっきりタトゥーだらけ」

羽賀容疑者は、2026年の元旦にアップしたYouTube番組「はがけんチャンネル」の中でこう述懐していた。紆余曲折のあった芸能人生を振り返っての思いがあふれ出したのだとみられるが、今回の騒動でその心にもうひとつ新たな傷が「タトゥー」として刻まれたことだろう。

地元メディア関係者が事件の詳細を語る。

「沖縄県警の発表によると、羽賀容疑者は昨年3月27日夜、本島中部の飲食店で女性2人に対するわいせつ行為をした疑いがもたれています。羽賀容疑者はバル形式のその店に、午後7時過ぎから10時半過ぎまで滞在。その場で、店員の30代女性と、同席していた自営業の50代女性に対してキスや身体を触るなどの行為に及んだとみられます。被害を受けた50代女性がおよそ5か月後に警察に相談し、事件が発覚しました」

羽賀容疑者は1961年、当時は「コザ」と呼ばれていた沖縄市で、米兵の父と沖縄出身の母との間に生まれた。

父親譲りの恵まれた体躯とルックスを見初められ、1981年に芸能界デビュー。翌1982年には「笑っていいとも！」（フジテレビ系）で初代いいとも青年隊のメンバーに抜擢された。

その後はNHK大河ドラマ「琉球の風」などに出演し俳優としての活動も広げたが、1994年に梅宮アンナとの交際が発覚すると、そのプレイボーイぶりと派手な私生活が連日ワイドショーを賑わせた。

巨額の借金を抱えていたことや、アンナ以外の女性タレントとの関係までが露呈し、週刊誌やワイドショーの格好のネタとなった。交際に猛反対するアンナの父・梅宮辰夫さんに対して記者会見で「誠意」を連呼し、この発言から転じた「誠意大将軍」の呼称は流行語ともなった。

梅宮辰夫が「稀代のワル」発言

2人は1999年に破局したが、梅宮辰夫が羽賀を評した「稀代のワル」という言葉は後に現実のものとなっていく。

「まず2007年に医療関連会社の未公開株を知人男性に売りつけ、億単位の金を騙し取ったとして詐欺と恐喝未遂容疑で逮捕された。一審では無罪だったものの、証人の偽証発覚により二審で逆転有罪となり、2013年に懲役6年の実刑判決が確定して沖縄刑務所に服役。2019年1月には、さらに別の容疑で2度目の逮捕となった。

離婚した元妻に資産を譲渡した行為が、詐欺事件の被害者への賠償を免れるための『偽装離婚による資産隠し』と判断され、強制執行妨害罪に問われた。この事件でも懲役1年2か月の実刑判決を受け、2021年9月まで服役することになりました」（全国紙社会部記者）

さらに2024年9月には、今度は不動産の所有権を自身の会社に移転したように装う虚偽の登記を行ったとして逮捕に至る。

羽賀容疑者は2度目の服役を終えて出所した直後から、自宅のある本島中部の北谷町を拠点に活動。各種メディアのインタビューに積極的に応じ、芸能界復帰にも意欲を見せていた。SNSでの情報発信にも熱心で、前出のYouTube番組を始めるなど、活動を活発化させていた矢先での事件だった。

テレビ全盛期を知る40代以上の世代からは、"お騒がせ"ぶりでそれなりに知られた存在だけに、Xでは「羽賀研二」が一時トレンド入りし、Yahoo！ニュースでもトピック入りするなど一部界隈は"沸いた"が、取材現場ではニュースの扱いを巡る温度差もあったという。

「いま現場で取材している20代から30代の若手記者は、羽賀容疑者がワイドショーで盛んに取り上げられていた1990年代から2000年代初頭のテレビを視聴していない。彼らからすれば、『羽賀研二って誰？』という存在感です。

一方で、ディレクターやデスク級になった40代以上の世代には『またやったか』というミーム的な話題性もある。往時のプレイボーイぶりを知るベテランからすると、女性絡みの事件だったことにもニュースバリューを感じたのでしょうが、若手にとってはそれすらピンとこないというギャップはあったようです」（前出・メディア関係者）

夜の沖縄で目撃されていた「キャバ嬢への狼藉」

羽賀容疑者のYouTube動画では、地元の若い女性を"アテンド役"に街を案内させたり、自らスポンサーを募って地元店のPRを行ったりなど、往年の「人たらし」ぶりを彷彿とさせる姿も見られた。気さくな人柄で交友関係も広かったとされるが、今回の事件はそうした陽気なキャラクターが災いした可能性も指摘されている。

羽賀容疑者を知る沖縄の飲食店関係者はこう声を潜める。

「沖縄市のゲート通りやスナック街で羽賀さんをよく見かけました。人付き合いがいいからか、彼を支援するスポンサー的な人もいて、一緒にキャバクラに繰り出しては、キャバ嬢に抱きついたりキスしたりと悪ノリする姿も結構目撃されていたんです。確かに年の割にはイケてる部類には入ると思いますが、実体は還暦すぎのオジサン。モテにモテた若い頃の振る舞いが抜けきれず、暴走してしまったところもあったのかもしれません」

令和の時代になっても、コンプライアンスの概念が希薄だった昭和、平成の感覚を保ったままだったのか。かつてのプレイボーイの転落は、時代にあわせてアップデートできなかった中高年の末路を見るようでもある。