全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、 今回は2024年に70周年を迎えた老舗デパート、 東京駅・大丸東京店のバー＆カフェ店『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』です。

【13階】ゆったり東京駅周辺の夜景を満喫できる

満を持して最上階に向かえば、ホテルのラウンジを思わせる大人の隠れ家バーがお目見え。眼前に広がる、駅舎越しの夜景、BGMはグランドピアノとシンガーによるライブ演奏。

デュワーズ2000円、季節のフルーツカクテル2800円

『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』（左）デュワーズ 2000円、（右）季節のフルーツカクテル 2800円 国産苺とアールグレイリキュールを用いた季節のカクテル。ウイスキーは玄人も大満足の豊富な品揃え

バーの奥には、本場のナポリピッツァを供するイタリアンと鉄板焼が隣接しており、ディナーの待ち合わせから、2軒目使いまで用途も自在。

お酒をゆったりといただきつつ、生演奏に耳を傾ければ、東京駅の喧騒なんて忘却の彼方。デートの切り札にも使える癒しのアドレスだ。

『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』洗練された店内では毎日20時〜、21時〜、22時〜に生演奏がスタート

レストランフロア『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』

［店名］『XEX TOKYO The BAR＆Cafe』

［電話］03-6266-0065

［営業時間］11時〜23時（フード22時、ドリンク22時半LO）

［休日］施設に準ずる

［交通］八重洲北口から徒歩すぐ

※19時半以降、要ミュージックチャージ3000円

撮影／大西陽、取材／星野真琴

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

