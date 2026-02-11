【速報】Visa割キャンペーンが再来！スマホのタッチ決済で実質15.5%還元
ポイ活や投資に関する情報を発信するネコ山氏が、自身のYouTubeチャンネルで「15%還元はじまる VISA割キャンペーン再来 3ヶ月VISAを使い続けろ」と題した動画を公開。約1年ぶりとなるVisaのキャッシュバックキャンペーン「Visa割」について、その仕組みと注意点を解説した。
今回発表された「スマホで！タッチでVisa割キャンペーン！」は、2026年2月10日から4月30日までの期間限定で開催される。参加には、キャンペーンサイトでの事前登録が必要だ。
キャンペーンの概要は、事前登録したVisaカードをApple PayやGoogle Payに設定し、スマートフォンによるタッチ決済で1回1,000円以上利用すると、抽選でキャッシュバックが受けられるというもの。抽選はハズレなしで、必ずいずれかの金額が還元される仕組みとなっている。
キャッシュバック金額と当選確率は以下の通り。
・1等：500円（当選確率10%）
・2等：150円（当選確率30%）
・3等：100円（当選確率60%）
ネコ山氏は、この確率に基づくと期待値は155円（還元率15.5%）となり、最低でも100円（還元率10%）が保証されている点を強調。「ただの抽選じゃない。絶対に当たる抽選」と述べ、参加する価値が高いキャンペーンであると解説した。抽選回数の上限は1枚のカードにつき100回までで、最大5枚のカードを登録できる。
一方で、PayPayカードやVisa LINE Payカード、d払いタッチなど、一部対象外となるカードがあるため注意が必要だ。ネコ山氏は「普段使っているカードでいい」としつつも、スーパーなどでの買い物で1,000円ごとに決済を分けることで、より多くの抽選機会を得られると攻略法を語った。
キャンペーンは2026年4月30日まで。参加を検討しているユーザーは、まずキャンペーンサイトで手持ちのVisaカードを登録し、対象店舗でのスマートフォンによるタッチ決済を心がける必要がある。
