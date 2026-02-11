【管理栄養士のラク食べダイエット】7種の食材を使った超ヘルシーな「スープカレー」
時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。
自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。
この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。
■スープカレー
ルウは不使用！7種の食材を使った超ヘルシーなカレー
エネルギー 241kcal
たんぱく質 23.3g｜脂質 2.4g｜炭水化物 19.3g｜食物繊維 9.4g｜塩分 1.3g
レンチン時間
10分
■使用器具
▶耐熱ボウル 中
直径約18cm×高さ8cm（容量900ml）
材料（1人分）
皮なし鶏むね肉（そぎ切り）…100g
A
・玉ねぎ（くし形切り）……1/2個（100g）
・にんじん（半月切り）……1/3本（50g）
・ピーマン（乱切り）……1個（40g）
・なす（乱切り）……1/2本（50g）
・しめじ……1/3袋（30g）
・ミニトマト（半分に切る）……3個（60g）
B
・カットトマト缶……100g
※トマト缶の代わりにトマトジュース（無塩）でもOK
・カレー粉……小さじ2
・コンソメ（顆粒）……小さじ1/2
・にんにくチューブ、しょうがチューブ……各2〜3cm
・塩……ひとつまみ
作り方
1 耐熱ボウルにAを入れ、混ぜ合わせたBを回しかけて最後に鶏肉をのせる。ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で8分加熱する。
2 いったん取り出し、全体を混ぜ合わせて、鶏肉を一番上に置く。ふんわりラップをして電子レンジで2分加熱する。
■レシピを参考にするときは
・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。
・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。
・にんにくチューブ・しょうがチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。
著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』