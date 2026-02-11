ラプターズのブランドン・イングラムがカリーの代役に選出／NBAオールスターゲーム2026

2月11日（現地時間10日、日付は以下同）。NBAは、16日にロサンゼルス・クリッパーズのホーム、インテュイット・ドームで開催される「NBAオールスターゲーム2026」のロスター変更を発表した。

アメリカ出身選手たちで形成される「USAストライプス」のステフィン・カリー（ゴールデンステイト・ウォリアーズ）が右膝蓋大腿骨痛症候群のため4試合連続で欠場しており、オールスター本戦も出場できなくなった。

そのため、カリーの代役として、トロント・ラプターズのブランドン・イングラムが選出。28歳のフォワードは、キャリア4年目のニューオーリンズ・ペリカンズ時代の2019－20シーズンにオールスターへ選出されていて、6年ぶり通算2度目となる。

11日を終えて、ラプターズは32勝22敗でイースタン・カンファレンス5位。キャリア10年目のイングラムは、そのチームでトップの平均22.0得点に加えて5.8リバウンド3.7アシストの好成績を残している。