今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿されたブラッシングして毛並みが整った猫ちゃんの様子。普通だったら、毛並みがスッキリして喜んでくれるはずなのですが、今回の猫ちゃんはなんだか不満げだったようです。投稿はXにて、6.9万回以上表示。3000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：ブラッシングされた猫→大量に毛が取れた結果…思わず笑ってしまう『リアクション』】

ブラッシングされすぎてムスッとしてる猫

今回、Xに投稿したのは「ニコミア体格差兄妹」さん。登場したのは、猫のミアちゃんです。

まだ寒さが厳しいとある日、投稿主さんはミアちゃんの毛並みをブラッシングしてあげたそうです。丁寧にブラッシングした結果、大量の抜け毛が発生。抜け毛でフェルト人形が作れそうなくらい、毛を取り除けたそうです。

これだけ抜け毛を取ってあげたら体も軽くなって、ミアちゃんは喜ぶはず…と思うかもしれませんが、当のミアちゃんの反応は少し違った模様。表情は「ムッ」としており、どこかご機嫌ななめだった様子。もしかしたら、ブラッシングしてほしい気分ではなかったのかもしれません。とはいえ、ちょっとムスッとしている顔も可愛らしいですよね。

ご機嫌ななめなミアちゃんに心癒される猫好きたち

理由は定かではありませんが、ムスッとした表情をしていたミアちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「すごい量ですね」「スッキリしたでしょ」「ムスッとしてる～ｗ」「ムスッとしてても、可愛さは隠せないね」「ちょっと拗ねてるようなミアちゃんがめちゃくちゃ可愛くて」などの声が多く寄せられていました。怒っていてもミアちゃんの魅力は届いたようですね。

Xアカウント「ニコミア体格差兄妹」では、猫のミアちゃん、ニコちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。可愛い猫たちとの暮らしはとても羨ましいです。

写真・動画提供：Xアカウント「ニコミア体格差兄妹」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。