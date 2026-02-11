この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

旅行YouTuberの「旅のヤマネ」が「【世界一安い!?】リッツカールトン・クアラルンプールで5つ星ホテルを体験！」と題した動画を公開しました。今回は、マレーシアの首都クアラルンプールに位置する5つ星ホテル「ザ・リッツ・カールトン」での宿泊体験を紹介しています。



動画は、旅のヤマネ氏がクアラルンプール国際空港に到着した場面から始まります。憧れのザ・リッツ・カールトンへ向かうものの、移動手段として選んだのはタクシーではなくバス。「Grab（配車アプリ）だと約2,000円、バスだと約560円」と、4分の1ほどの価格で市街地へ向かえることを説明し、堅実な一面を見せました。バスターミナル到着後も、気温30度を超えるなか、ホテルまでの約1.6kmを徒歩で移動します。



旅のヤマネ氏が今回このホテルを選んだ理由は、「世界で一番安いリッツ・カールトン」と呼ばれているからだそう。実際に、1泊2万円台から宿泊できるという価格設定でありながら、そのサービスは一流です。動画では、広々としたベッドルームや大理石を基調とした豪華なバスルームなどを備えた「デラックスルーム・キング・クラブレベル」が紹介されています。



また、クラブラウンジで提供されるアフタヌーンティーやイブニング・オードブル、デザートとコーディアル（食後酒）も満喫。さらに夕食では、ホテル内にあるミシュランガイド掲載の中華料理レストラン「Li Yen（麗苑）」を訪れ、「皇帝炒飯」やブラックペッパーソースの牛肉料理といった本格的な広東料理を堪能しました。



宿泊費を抑えながらも、世界レベルのホスピタリティと美食を体験できるザ・リッツ・カールトン・クアラルンプール。次の海外旅行の計画を立てる際に、参考にしてみてはいかがでしょうか。