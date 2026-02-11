ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のノルディックスキー・ジャンプ混合団体が10日（日本時間11日）に行われ、日本は丸山希（北野建設）小林陵侑（チームROY）高梨沙羅（クラレ）二階堂蓮（日本ビール）のメンバーで臨み、銅メダルを獲得。4年前に失格となった高梨はリベンジを果たした。

丸山、小林が飛んだ後、高梨は日本の3番手で登場。因縁の種目で1本目に臨み、96.5メートルを飛んで5位から3位に浮上した。二階堂も続き、日本は1本目をメダル圏の2位で2本目に進んだ。ここでも高梨は好ジャンプを披露。二階堂がラストを締めてメダルを決めると、笑顔で両手を突き上げた。

2022年北京五輪の混合団体、高梨は1本目に会心のジャンプを見せた後、スーツ規定違反でまさかの失格に。2本目はまとめたが、感情を抑えきれず、ランディングゾーンで号泣。チームも4位で責任を背負いこんだ。

その経緯を知っているだけに、日本早朝に見届けたX上のファンの涙腺も決壊。「4年前の高梨沙羅ちゃんのうずくまって泣いてる姿を思い出して笑顔を見て泣けてくる」「笑顔の沙羅ちゃん見て泣いてるAM5:00」「良かった良かった 沙羅ちゃんより泣いてる」「沙羅ちゃんの笑顔に泣けちゃうわ」「沙羅ちゃんにメダルがかけられて涙が止まらん！」「ミラノでは笑顔良かった」「高梨沙羅が笑ってて嬉しい」などのコメントが寄せられていた。



