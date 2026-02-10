この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「新幹線が4割引に」は本当だった JR東日本の新ネット銀行『JRE BANK』の特典を徹底解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「家計の味方」が、「【完全版】JRE BANKの全貌を解説！4割引券・Suicaグリーン券・新幹線の特典の他、金利・手数料・おすすめビューカード・お得な口座開設キャンペーンまで！【PR】」と題した動画を公開。JR東日本と楽天銀行が提携して開始した新ネット銀行サービス「JRE BANK」について、その魅力と活用法を解説した。



JRE BANKは、JR東日本グループと楽天銀行が提携して生まれたネット銀行であり、正確には楽天銀行の「特別支店」という位置づけである。しかし、既存の楽天銀行口座とは別に開設でき、サービス内容も大きく異なるため、解説者は「分けて考えてOK」だと説明する。



JRE BANKの最大の特徴は、鉄道利用に特化した数々の特典である。動画では特に3つの特典が「3大鉄道特典」として紹介されている。一つ目は「運賃4割引 優待割引券」で、預金残高などの条件を満たすことで、JR東日本管内の新幹線や特急列車を含む運賃・料金が4割引になる券が年間最大10枚もらえる。例えば、東京から新青森までの新幹線（通常片道17,000円ほど）が約10,200円となり、約6,800円もお得になる計算だ。



二つ目は、預金残高50万円以上で年間最大4枚もらえる「Suicaグリーン券 無料進呈」。首都圏エリアの普通列車グリーン車に無料で乗車できる特典で、通勤や休日の移動を快適にする。三つ目は、JRE POINTを使って新幹線の往復チケットが手に入る「どこかにビューーン」の割引だ。通常6,000ポイント必要なところ、JRE BANKの特典である2,000ポイント割引クーポンを使えば、わずか4,000ポイントで利用できる。



これらの特典を最大限に活用するためには、いくつかの条件を満たす必要がある。特に「ビューカードのご利用代金引落」は、多くの特典の獲得条件に含まれている。解説者は、Suicaへのチャージで1.5%還元、えきねっと利用で3%還元など、JRE POINTを爆発的に貯めることができるビューカードの発行を強く推奨している。



JRE BANKは、預金金利の面では他のネット銀行に劣る部分もあるが、それを補って余りある鉄道特典が魅力だ。JR東日本エリアの鉄道を頻繁に利用する人にとっては、口座を開設する価値が非常に高いサービスと言えるだろう。