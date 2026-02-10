【Vidu Q3完全解説】ヌルヌル動く16秒の高画質アニメを作れる！ 日本語で“喋る＆歌う”AI動画も生成！
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
AIプラットフォームの「Vidu」は、(2026年)1月30日、最新の動画生成AIモデル「Vidu Q3」をリリースしました。
このモデルは、テキストや参照画像から1080pの高解像度の、さまざまな比率のヌルヌル動く最大16秒の音付きの動画を生成可能で、動画に登場するキャラクターに日本語を喋らせたり歌わせることができます。
また、テキストの指示で、複数のシーンでカメラワークを切り替え可能で、アニメ系の動画生成にも強く、有名な動画生成AIモデルの性能ランキングで上位にランクインするなど、今注目の動画生成AIモデルとなっています。
本動画では、その進化したVidu Q3で動画を作る方法を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
動画の構成は
第一章：ViduとVidu Q3の概要
第二章：Vidu Q3で動画を作る
という2章立となっていて、Viduのwebブラウザ版での操作画面を見せながら
最新の動画生成AIモデル「Vidu Q3」の概要、Vidu上でVidu Q3を使ってテキストや画像から動画を作る方法を、実際に作った動画を交えて解説します。
2026年における、最新の高性能動画生成AIモデルを試してみたい方にピッタリの内容となっています。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
このモデルは、テキストや参照画像から1080pの高解像度の、さまざまな比率のヌルヌル動く最大16秒の音付きの動画を生成可能で、動画に登場するキャラクターに日本語を喋らせたり歌わせることができます。
また、テキストの指示で、複数のシーンでカメラワークを切り替え可能で、アニメ系の動画生成にも強く、有名な動画生成AIモデルの性能ランキングで上位にランクインするなど、今注目の動画生成AIモデルとなっています。
本動画では、その進化したVidu Q3で動画を作る方法を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。
動画の構成は
第一章：ViduとVidu Q3の概要
第二章：Vidu Q3で動画を作る
という2章立となっていて、Viduのwebブラウザ版での操作画面を見せながら
最新の動画生成AIモデル「Vidu Q3」の概要、Vidu上でVidu Q3を使ってテキストや画像から動画を作る方法を、実際に作った動画を交えて解説します。
2026年における、最新の高性能動画生成AIモデルを試してみたい方にピッタリの内容となっています。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。
YouTubeの動画内容
関連記事
【今週のAIトレンド丸わかり】ライティング性能も高いコーディング最強AIモデル「Claude Opus 4.6」/超高品質な動画を作れるAI「Kling 3.0シリーズ」
【ゲーム株価暴落の謎】テキストや画像から『歩き回れる3D空間』を作れるAI(世界モデル)「Project Genie」を徹底解説！
【Hailuo AI完全ガイド】映画レベルの動画を作れるAI「Hailuo 2.3」＆日本語CM動画を自動で作れるAIエージェント「Hailuo Agent」！
チャンネル情報
AI系の情報やニュースを週に4、5本更新しています案内人のアンドロイドが毎日煩雑な情報が飛び交うAI(ChatGPT)の話題を中心に関連情報をまとめて公開します！※管理人：ミライ※すべてソースを基に制作しています