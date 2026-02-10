この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AIプラットフォームの「Vidu」は、(2026年)1月30日、最新の動画生成AIモデル「Vidu Q3」をリリースしました。

このモデルは、テキストや参照画像から1080pの高解像度の、さまざまな比率のヌルヌル動く最大16秒の音付きの動画を生成可能で、動画に登場するキャラクターに日本語を喋らせたり歌わせることができます。
また、テキストの指示で、複数のシーンでカメラワークを切り替え可能で、アニメ系の動画生成にも強く、有名な動画生成AIモデルの性能ランキングで上位にランクインするなど、今注目の動画生成AIモデルとなっています。

本動画では、その進化したVidu Q3で動画を作る方法を、AI初心者の方にも分かりやすく丁寧に解説します。

動画の構成は
第一章：ViduとVidu Q3の概要
第二章：Vidu Q3で動画を作る
という2章立となっていて、Viduのwebブラウザ版での操作画面を見せながら
最新の動画生成AIモデル「Vidu Q3」の概要、Vidu上でVidu Q3を使ってテキストや画像から動画を作る方法を、実際に作った動画を交えて解説します。

2026年における、最新の高性能動画生成AIモデルを試してみたい方にピッタリの内容となっています。
気になった方は、ぜひ動画本編をチェックしてみてください。

YouTubeの動画内容

00:26

最新動画生成AIモデル「Vidu Q3」の概要
02:45

日本語のリップシンクやマルチショットが可能に
04:45

実際に画像から動画を生成する手順
08:20

テキストから動画を生成する手順

