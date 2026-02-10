マギー、ドバイで絶景プールを満喫 “盛れるしかわいい”お気に入りのビキニ姿に反響「神スタイル」「魅せるーぅ」「パーフェクトバディ」
モデルのマギー（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。ドバイでの思い出として、ビキニ姿でプールを満喫する様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】「魅せるーぅ」「ナイススタイル」“盛れるしかわいい”お気に入りのビキニ姿のマギー
投稿でマギーは「ドバイの思い出、最終日だけOFFだったので友達みんなでPOOOOOL」「この水着、盛れるしかわいいしおすすめだよ」とつづり、現地でのリラックスしたひとときを紹介。プールサイドでドリンクを手にくつろぐ様子や、シティビューを望む開放的なロケーションが印象的だ。
写真には、カラフルなクッションが置かれたデイベッドでポーズを決めるショットのほか、プールサイドからの眺望、ドリンクを楽しむカットなどが並び、リゾート感あふれる雰囲気が伝わってくる。
コメント欄には「ドバイの景色のプール最高じゃん」「魅せるーぅ」「セクシーにもほどがある！」「神スタイル」「パーフェクトバディ」「可愛いすぎる」「マギーちゃんめっちゃ綺麗」など、マギーのスタイルの良さや美しさを称賛する声が相次いでいる。
