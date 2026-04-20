【モデルプレス＝2026/04/20】モデルのマギーが4月19日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの春のコーディネートを公開した。【写真】年商億超え社長兼モデル「真っ直ぐで綺麗」美脚スラリのミニスカ姿◆マギー、ミニスカ春コーデ公開マギーは「春コーデ」とコメント。透け感のある白いシャツにショート丈の黒のレザージャケットを羽織り、黒のバルーンミニスカートをはいたモノトーンのコーディネートを披露し、スラリと真っ直