¿·¤·¤¤Ì¤Íè¤Î¥Æ¥ì¥Ó¡ÖABEMA¡Ê¥¢¥Ù¥Þ¡Ë¡×¤Ï¡¢£²·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤ê¡¢ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¡ÊÁ´£¸ÏÃ¡Ë¤ò¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤ÆÊüÁ÷¡£¤³¤Î¤¿¤ÓËÜºî¤Ë»²²Ã¤¹¤ë16Ì¾¤è¤ê¡¢Æâ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö/35ºÐ¡Ë¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¡Ö¾®¼êÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë°µÅÝÅª¤Ê¼«¿®¤ä¡Ö»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¥É¥é¥Þ¥Á¥Ã¥¯¤Ê²áµî¤ÎÎø°¦¤Ê¤É¤¿¤«¤·¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
35ºÐ¡¢°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡£¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Î»²²Ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÈÂÐÌÌ¤·¤¿ºÝ¤ÎÂè°ì°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö°µÅÝÅª¤Ê¥ª¡¼¥é¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡ª¡×¤È²ó¸Ü¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¤æ¤¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤â¤½¤¦¤À¤·¡¢Èà¤ÎÌÜÀþ¤È¤«´Þ¤á¡¢搔¤Íð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤½¤¦¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¤¿¤«¤·¤Ë¡¢¥â¥Æ¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥Ä¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡Ö¾®¼êÀè¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£¡ÖËÍ¤Ï²¦Æ»¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Î¡ØÂ¸ºß¡Ù¤È¤«¡ØÀ¸¤ÍÍ¡Ù¼«ÂÎ¤¬¥â¥Æ¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¾¡¼ê¤Ë¡È¥â¥Æ¥í¡¼¥É¡É¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤¿¡×¤È°µÅÝÅª¤Ê¼«¿®¤òÇÁ¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡È°ìÈÖ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿²áµî¤ÎÎø°¦¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡ÖÏ²¿Í»þÂå¤Ë¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿Îø¡×¤òµó¤²¤ë¡£±óµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤êÎ¥¤ìÎ¥¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢£¶Ç¯¸å¤ËÅìµþ¤Ç¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¡£¡Ö¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ·×¤¬Æ°¤½Ð¤·¤Æ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¦¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö±¿Ì¿Åª¤Ê¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤¿¤·¡¢Îø°¦¾®Àâ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤¤¤¤Îø°¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£
ºÇ¸å¤ËÈÖÁÈ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖËÍ¤Ë°ú¤±¤ò¼è¤é¤º¡¢Á´°÷¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¤¤¤¤¡×¤È»²²Ã¼Ô¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤µ¤òÃÇ¸À¡£¡ÖÁ°²ó¤ÎÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼»²²Ã»þ¤Ë¤Ï¸«¤»¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬½Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤Î¡È¿ÊÊâ¡É¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¼«¿È¤ÎÀ®Ä¹¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥â¥Æ¤ò¼«Ç§¤·¡ÈÇú¥â¥Æ¡É¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ëÈþÃËÈþ½÷16Ì¾¤ÎÎø°¦¶¯¼Ô¤¿¤Á¤¬¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¤ÊÃË½÷¤Î¶î¤±°ú¤¤ò¹Ô¤¤¡¢No.£±¥â¥ÆÃË¡õ¥â¥Æ½÷¤ò·èÄê¤¹¤ëÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¡£»²²Ã¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤ë¿Í¤«¤éºÇ¤â¥â¥Æ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Þ¤Ç´Ý¤ï¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤¬¾ï»þÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤ÎÁÇÀ¤¬¼¡¡¹¤ÈÏª¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ìµ»üÈá¤Ê¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ²õ¤ì¤Æ¤¤¤¯¶¯¼Ô¤¿¤Á¤Î¥×¥é¥¤¥É¡¢¤½¤·¤ÆÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤ËÜµ¤¤ÎÎø¡Ä¡££²·î11Æü¡Ê¿å¡ËÌë10»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¿·¥·¡¼¥º¥ó¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÃæ³¤¤ËÉâ¤«¤ÖÎò»Ë¤È¼«Á³¤¬Í»¹ç¤·¤¿Èþ¤·¤¤Åç¹ñ¡¦¥Þ¥ë¥¿¤òÉñÂæ¤Ë¡È¥â¥Æ¥é¥ó¥¥ó¥°¡É¤Î¥²¡¼¥àÀ¤ÈËÜµ¤¤ÎÎø¤Î¶¹´Ö¤Ç³ëÆ£¤·¡¢ºöÎ¬¤ÈÎø¤¬·ã¤·¤¯¸òºø¤¹¤ë¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤òÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ç¤ªÆÏ¤±¡£¥¹¥¿¥¸¥ªMC¤Ë¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Áú¹ß¤êÌÀÀ±¤Î¤»¤¤¤ä¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎYOU¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá (timelesz)¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃ«¤Þ¤ê¤¢¤¬½¢Ç¤¡£±Ô¤¤»ëÅÀ¤È·Ú²÷¤Ê³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢¥â¥Æ¥Ð¥È¥ë¤Î¹ÔÊý¤ò¸«ÆÏ¤±¤ë¡£ ¡¡
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô·óÇÐÍ¥¤ÇÇ®ÇÈ»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¤³¤¦¤¿¡Ê´ä¾ëÞæÂÀ/33ºÐ¡Ë¡¢³ÊÆ®²È¤ÇÂè£µÂåRISE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥é¥¤¥Èµé²¦¼Ô¤Î¤¿¤¤¤¸¤å¡ÊÇòÄ»Âç¼î/29ºÐ¡Ë¡¢¥â¥Ç¥ë¤Î¤¿¤¤¤»¤¤¡ÊÎ¦ÂçÀ®/25ºÐ¡Ë¡¢Æâ²Ê°å»Õ¤Î¤¿¤«¤·¡Êºä¸ýÎ´»Ö/35ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥·ó¥â¥Ç¥ë¤Î¤Ê¤ª¤¡Ê¾®¹õÄ¾¼ù/28ºÐ¡Ë¡¢°û¿©Å¹·Ð±Ä¼Ô¤Î¥æ¥¦¥¡ÊÅÄÃæ¤æ¤¦¤/30ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¦¤È¡Ê±üÍº¿Í/28ºÐ¡Ë¡¢ÇÐÍ¥¤Î¤æ¤¤È¡Ê¸¶ÅÄ Í¼µ¨³ð/21ºÐ¡Ë¤ÎÃËÀ¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¤È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤«¤Î¡Ê¹â¶¶¤«¤Î/24ºÐ¡Ë¡¢¾®°ËâagehaÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤Ç¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¡¼¥º¥ó£±¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¤»¤¤¤Ê¡ÊÀ»ºÚ/23ºÐ¡Ë¡¢³¤³°¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Î¤ê¤³¡ÊÀ¾»³ÇµÍø»Ò/25ºÐ¡Ë¡¢½÷Í¥¤Î¤Ï¤Å¤¡ÊÌÚÂ¼ÍÕ·î/25ºÐ¡Ë¡¢¸µAKB48¤Ç¥â¥Ç¥ë·ó½÷Í¥¤Î¤Þ¤ê¤ä¡Ê±ÊÈø¤Þ¤ê¤ä/31ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È·ó¥ì¡¼¥¹¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¤â¤¨¡ÊÀîÀ¥¤â¤¨/32ºÐ¡Ë¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤æ¤á¡ÊÎÓ¤æ¤á/30ºÐ¡Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥À¥ó¥µ¡¼¤Î¤ë¤ß¡Ê27ºÐ¡Ë¤Î½÷À¥á¥ó¥Ð¡¼£¸Ì¾¡£²áµî¤ËÎø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¥·¥ç¡¼¤Ø¤Î»²²Ã·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ê¤É¡¢·ÐÎò¡¦¿¦¶È¤È¤â¤ËÂ¿ºÌ¤ÊÃË½÷16Ì¾¤¬½¸·ë¡£
¡Ø¥é¥Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¥ó¥°¥À¥à£²¡Ù¤Ï¡¢¡ÖABEMA¡×¤Ë¤Æ£²·î11Æü¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü¤ÎÌë10»þ¤«¤éÌµÎÁÊüÁ÷³«»Ï¡£
