22ºÐ£É¥«¥Ã¥×¥°¥é¥É¥ë¡¢¤à¤Ã¤Á¤ê¶»¸µ¤Ë¥Ð¥Ê¥ÊÅº¤¨¤¿¥°¥é¥Ó¥¢¤Ë¡Ö´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤??¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×
¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ê22¡Ë¤¬9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼Ì¿¿½¸È¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï¡Ö¤ªÃÎ¤é¤»¡¡½÷¤Î»Ò¿Þ´Õ¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤¬2·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹!¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Î°ìÉô¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
»³ÅÄ¤Ï90¥»¥ó¥Á¤ÎÈþ¥Ð¥¹¥È¤ÎºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¶»¸µ¤Ë¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¤¬¿ôËÜÅº¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ì´í¤Ê¤¯¤Ê¤¤??¾Ð¡×¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¥Ð¥Ê¥Ê?¡×¡Ö²Ä°¦¤¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»³ÅÄ¤Ï¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤ÎÄ¶¿·À¸¡×¡Ö¥°¥é¥Ó¥¢³¦¤Ë·ã¿Ì¡ª¡¡I¥«¥Ã¥×¤ÎÄ¶¿·À±¡×¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥ê¡¼¥µ¥¤¥º¤ÏB90¡ÝW60¡ÝH90¥»¥ó¥Á¡£