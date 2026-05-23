〈中2でHカップ→「デブ」「奇形」と言われ→胸のせいで高校は1日で退学…バスト130cmグラドルが大きすぎる胸を“さらしとガムテープ”でぐるぐる巻きにした学生時代〉から続く胸囲130センチMカップでグラビアを中心に活躍するねぎとろまるさん。小5で胸のサイズがDカップ、中学2年の時にはHカップになった胸の大きさにずっと苦しめられてきたという。【特別グラビア】「手術をしてでも取りたい」と思っていた130cmのバストが、