·úÀßÃæ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡ÈÊØ´ï°ì¼°¡ÉÅùÅð¤ó¤À¤« 76ºÐÃË¤òÂáÊá ÃË¤Î¼«Âð¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¡Ö»ÈÍÑÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¶¡½Ò
¡¡µîÇ¯11·î¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢ÊØ´ï°ì¼°¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¤È¤·¤Æ76ºÐ¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Î¼«Âð¤Ë¤ÏÅð¤Þ¤ì¤¿ÊØ´ï°ì¼°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÈÍÑÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤ÈÆ°µ¡¤òÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÃÎÎ©»Ô¤Î¼«±Ä¶È¡¦»Í¸µµ×ÈþÍÆµ¿¼Ô(76)¤Ç¤¹¡£
¡¡»Í¸µÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯11·î¡¢ËÅÄ»ÔÆâ¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÁÒ¸Ë¤Ë¿¯Æþ¤·¡¢²¾Àß¥È¥¤¥ì¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊØ´ï°ì¼°¤È¥È¥¤¥ì¤Î¥¿¥ó¥¯¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î±ÇÁü¤Ê¤É¤«¤é»Í¸µÍÆµ¿¼Ô¤Î´ØÍ¿¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÊØ´ï°ì¼°¤òÅð¤ó¤À¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÏÅð¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»Í¸µÍÆµ¿¼Ô¤Ï²áµî¤ËÂç¹©¤Î¿¦Îò¤¬¤¢¤ê¡¢¼«Âð¤Ë¤ÏÈï³²ÉÊ¤ÎÊØ´ï°ì¼°¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ÈÍÑÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ò¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£