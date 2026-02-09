【ミラノ＝塚本康平】冬季五輪ミラノ・コルティナ大会は８日、フィギュアスケートの団体が行われ、日本が２大会連続となる銀メダルを獲得した。

６日から始まった競技は、米国と合計５９点で並んで迎えた最終種目の男子フリーで、佐藤駿選手（２２）が２位となり、米国に１点届かなかった。

最後を託されたのは五輪初出場の佐藤選手だった。冒頭の４回転ルッツをきれいに決めるなど、会心の出来で演技を終えると、７日の男子ショートプログラムで１位を取った鍵山優真選手（２２）と笑顔でハグを交わした。

佐藤選手の点数は自己ベストを更新する１９４・８６点。しかし、直前に演技した米国の男子エースで世界選手権２連覇中のイリア・マリニン選手（２１）に５・１７点届かなかった。号泣する佐藤選手の隣に座った鍵山選手もまた泣き、そして肩に手を回して健闘をたたえた。

三浦佳生と「関東三羽がらす」

同じ年の佐藤選手と鍵山選手はジュニア時代からしのぎを削り、支え合ってきた。

鍵山選手が、父でコーチの正和さん（５４）の仕事の都合で横浜市に移り住んだのが中学１年の時。その後、仙台市出身の佐藤選手も東日本大震災を経て埼玉県のリンクに拠点を移し、関東拠点の選手同士で何度も試合で戦った。今大会の個人戦に出場する東京都出身の三浦佳生選手（２０）も合わせ、３人で代わる代わる表彰台に乗る姿は、周囲から「関東三羽がらす」の愛称で呼ばれた。

その中でも鍵山、佐藤両選手が飛躍したのは、高校生になった２０１９年だ。８月のジュニアグランプリ（ＪＧＰ）シリーズ第１戦で鍵山選手が初優勝を果たすと、１週間後の第２戦で佐藤選手も続いた。

１１月の全日本ジュニア選手権は、鍵山選手が１位で佐藤選手が２位。翌月にイタリアで行われたＪＧＰファイナルで同部屋になると、互いに「負けたくない」と臨んだ試合で、佐藤選手が優勝し、鍵山選手は４位に終わった。

鍵山選手に同行していた振付師の佐藤操さん（５５）が心配して部屋をのぞきに行った。近くで一緒にゲームを楽しむため、それぞれのベッドを寄せ合う中、落ち込む鍵山選手に、佐藤選手が「今日はたまたま僕が良かっただけ。優真が一番のライバルだよ」と慰めていた。

逆に佐藤選手が思うような演技ができずに泣いた時は、鍵山選手が背中をたたき、「駿がいたからここまでやってこられた。また頑張ろう」と声をかけた。操さんは「ライバルだけど仲良しなこの子たちなら、日本のスケート界を背負っていくと思った」と振り返る。

「一緒に五輪」実現

本格的にシニアに上がると、鍵山選手が先を行く。２０年１１月にグランプリ（ＧＰ）シリーズ初優勝を飾ると、高校３年で初出場した２２年北京五輪では団体、個人で二つの銀メダルを獲得。２４年２月の四大陸選手権や同１２月の全日本選手権を制し、「エース」と呼ばれるようになった。

佐藤選手も左肩の脱臼などの苦難を乗り越えて着実に実力を付け、２４年１１月にＧＰシリーズで初優勝するなど、世界トップレベルに成長していった。

２５〜２６年シーズンの開幕前、三浦選手含めた３人で食事をし、「一緒に五輪に行こう」と誓った。五輪への切符をかけた昨年１２月の全日本選手権では、３人で表彰台を独占して有言実行を果たした。

ミラノ入りしてからも練習をともにし、「一緒に頑張ろう」と声を掛け合っていたという鍵山選手と佐藤選手。それぞれ完璧な演技で日本の銀メダル獲得に貢献し、表彰式では隣に並んでメダルを首から下げ、笑顔で観客席に手を振った。

試合後、佐藤選手は「２人ともいい演技ができて本当によかった」とホッとした表情を見せ、鍵山選手は「オリンピックという大舞台でみんながこれだけの演技をできたのは本当にすごいこと。このチームの一員になれたことを誇りに思う」と胸を張った。