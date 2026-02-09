¡ÖB&ZAI¡×¸ÄÀÇÉ3¿Í¤¬¼«Á³ÂÎ¥È¡¼¥¯¡£Ìð²ÖóÕ¤µ¤ó¤Î°Õ³°¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë»×¤ï¤º¥Ä¥Ã¥³¥ß¤â
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤À8¿Í¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë·ëÀ®¤µ¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖB&ZAI¡×¡Ê¥Ð¥ó¥¶¥¤¡Ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥Ð¥ó¥É¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë½é¤Î¥Ä¥¢¡¼¤òÁ°¤Ë¡¢Ìð²Ö óÕ¡Ê¤ä¤Ð¤Ê¡¦¤ì¤¤¡Ë¤µ¤ó¡¢¶¶ËÜÎÃ¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤ê¤ç¤¦¡Ë¤µ¤ó¡¢ÎëÌÚÍª¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤æ¤¦¤¸¤ó¡Ë¤µ¤ó¤Î3¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ìð²Ö óÕ¤µ¤ó¤Î¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡©
¡½¡½ESSE½éÅÐ¾ì¡¢¤Þ¤º¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾Ò²ð¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖB&ZAI¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»£¤ê¤ª¤í¤·¥«¥Ã¥È¤ò¸«¤ë
Ìð²Ö¡§Ìð²Ö¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥É¥Þ¥¹¥¿¡¼·ó¥Ù¡¼¥¹¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ìò³ä¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¶¶ËÜ¡§MC¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
Ìð²Ö¡§³Î¤«¤Ë¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï·ëÀ®¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ò¤È¤È¤ª¤ê»î¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡Ö¤Þ¤¡¡¢MC¤ÏÌð²Ö¤Ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ¡§¥Á¥ã¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢Ä«¥¤¥Á¤ÎÀÄ¥Ò¥²¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ìð²Ö¡§¤ª¤©¤¤¡ª¡¡¤»¤Ã¤«¤¯±£¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡£¤½¤â¤½¤âÀÄ¥Ò¥²¤Ï¤ªÁ°¤â¤À¤í¡ª
¶¶ËÜ¡§´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ÎëÌÚ¡§³Î¤«¤Ë¡¢Ä¹¤á¤ÎµÙ¤ß¤ËÎ¹¹Ô¤·¤¿¤é¡¢Àç¿Í¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¼¡¤Ï¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ç¡ª
¶¶ËÜ ÎÃ¤µ¤ó¡Ö¤Ê¤¼¤«Ä¹ÃË´¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¶¶ËÜ¡§¶¶ËÜ ÎÃ¤Ç¤¹¡£Ìò³ä¤Ï¡Ä¡£
ÎëÌÚ¡§¡ÖB&ZAI¡×¤Î·»¡£¡ÖÄ¹ÃË´¶¡×¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìð²Ö¡§Ä¹ÃË¡Ö´¶¡×¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡§Á´Á³Ä¹ÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤ÊÏÃ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ìð²Ö¡§¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¡£¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¼ñÌ£¤ËÀí¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥¤¥ó¥É¥¢¤â¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤â¤¤¤í¤¤¤í¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ï¤·¤â¤Ã¤Á¤ã¤ó¤Ï¤½¤ÎÁ´Éô¤òÌÖÍå¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¤¤¤¤Ä¤Ê¤®Ìò¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£¥®¥¿¡¼¤âÃÆ¤¯¤·¡¢Äà¤ê¤â¹¥¤¤À¤·¡¢ÎÁÍý¤â¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¤·¡£
¶¶ËÜ¡§¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢Íª¿Î¤Ï´°Á´¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤À¤è¤Í¡£
ÎëÌÚÍª¿Î¤µ¤ó¤Î¼ñÌ£¤Ï¡©
ÎëÌÚ¡§ÎëÌÚÍª¿Î¤Ç¤¹¡£³Ú´ï¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥µ¥¤¥¯¥ê¥ó¥°¤·¤¿¤ê¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤·¤¿¤ê¡¢´ðËÜ¤Ï³°¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¶¶ËÜ¡§³¤³°¤Ç½¤Íå¾ì¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ¤¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤¿¡¢¤½¤ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©
ÎëÌÚ¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ç¤¹¡£ÃÏ»ºÃÏ¾ÃÃæ¡ª
Ìð²Ö¡§¼«Á³¤Î¤½¤èÉ÷¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¤À¤è¤Í¡£¥ª¥ì¤Ï¥«¥Ó½¤¤¥¨¥¢¥³¥ó¤¬»÷¹ç¤¦ÃË¤À¤±¤É¤â¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¶¶ËÜ¡§³Î¤«¤Ë¥Ð¥Ê¤µ¤ó¤Ë¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡£
Ìð²Ö¡§¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¥ª¥ì¤âÀÎ¤Ï²ÈÂ²¤ÇËèÇ¯Åß¤Ë¤Ï¥¹¥¡¼¡¢²Æ¤Ë¤Ï³¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡ª
ÎëÌÚ¡§¤¨¤Ã¡¢¤¢¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤¬¡©
¶¶ËÜ¡§¤ªÉã¤µ¤ó¡¢¥Ð¥Ê¤µ¤ó¤È»÷¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Ìð²Ö¡§Ëå¤¬À¸¤Þ¤ì¤ÆË»¤·¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É¡¢¥ª¥ì¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¿å±Ë¤ä¥¹¥¡¼¤Ã¤Æ¡¢¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¥Ò¡¼¥í¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¤Î¤è¡£¤Ê¤Ë¤»¸«¤»¤ë¾ì¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡£
¶¶ËÜ¡§³Ú´ï¤â¤½¤¦¤À¤è¤Í¡£
Ìð²Ö¡§¤½¤¦¡¢Æ»¶ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¼ê¤Ö¤é¤À¤ÈÌµÎÏ¤ÊÃË¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£