BTSのRM（アールエム）が自身のInstagramを更新。最新のプライベートショットを披露し、ファンの注目を集めている。

【写真】カムバックに向け体を鍛えるRM（2枚目）／Vは楽しげに練習中のBTSメンバーショットを投稿（9枚目）／ジン、RM、V、ジョングクで食事へ【動画】BTSメンバー7人揃った空港ショット

■BTS RM、ジム・アート・練習室…近況ショットを公開

投稿は、フードを被ったRMのシックなモノクロショットからスタート。2枚目には、ジムでの黒のタンクトップ＆ショートパンツ姿を披露した。日頃からInstagramでトレーニング中の写真を公開しているRMだが、今回はこれまで以上に無駄を削ぎ落としたような、引き締まったスラリとしたボディラインが印象的だ。

6、10枚目には、ファンにはおなじみの練習室で撮影された鏡越しの自撮りショットも。3月のBTSのカムバックに向けた練習の合間に撮影されたものと思われる。多忙な日々の中でもアートへの関心は変わらないようで、美術作品（7、11枚目に）や、作品を眺めるRM（12枚目）の姿が収められている。さらに、8枚目にはジェーン・オースティンの小説『エマ』の一節が記されたショットも添えられている。

9枚目のひょいっと上げた手が天井に届いている写真には、手首付近に印のようなものが見えることから、「もしかしてタトゥー？」と推測するファンも。

13枚目には、フードをすっぽりと被り、ジッパーを口元まで上げたRMの姿が。覗く瞳は、どこか泣いた後のようにも見え、最後に投稿された濁った水面の写真と相まって、静かな余韻を残している。

コメント欄には、「絞ってるな～」「カムバに向けた気合い感じる！かっこいい」「（7枚目）ナムさんが三点倒立してるのかと空目した（笑）」「軽々天井に手がつくのすごい」「練習室ナムさんの黒タートル無敵」「泣き腫らしたような目と濁った川の写真の意味が気になる」など、さまざまな反応が寄せられている。

