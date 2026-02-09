Î×·î¤ÇÇË¶É¡Ä15ºÐ¤ÇÌ¤º§¤ÎÊì¤Ë¡¡Ç¥¿±¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿Êì¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¡È°Õ³°¤¹¤®¤ë°ì¸À¡É
¡¡°ð³À¸ãÏº¡¢Áð¤Ê¤®¹ä¡¢¹á¼è¿µ¸ã¤Î3¿Í¤Ë¤è¤ëABEMA¤ÎÈÖÁÈ¡Ø¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡Ù¤Î#105¤¬£¸Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡ÖÇÈßÑËü¾æ¡ª¥·¥ó¥Þ¥Þ¡õ¥·¥ó¥Ñ¥ÑÂç½¸¹ç¡ªÁÔÀä¤Ê²áµî¡õ¥ê¥¢¥ë¤Êº£¤ò·ãÇòSP¡×¤ÈÂê¤·¡¢5Ì¾¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¡Ä¡×²û¤¬¿¼¤¹¤®¤ë¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÎÊì¡¦¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó
¡¡15ºÐ¤ÇÌ¤º§¤Î¥·¥ó¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤ÈÊì¡¦¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤âÅÐ¾ì¡£¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ë¼ã¤¯¤·¤ÆÇ¥¿±¤·¤¿Ì¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤Ã¤Æ´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£ÂçÊÑ¤Ë¤Ê¤ë´¶¤¸¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö»ä¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤Î¤ÇÂçÂÎ¡Êº£¸å¤Î¡ËÁÛÁü¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤ó¤Ê²ÈÂ²¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¹â¹»1Ç¯À¸¤Ç³Ø¹»¤òÃæÂà¤·¡¢16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢½Ð»º»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤Ï¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È¯³Ð¡£¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦Å·Ìî¤Î¡ÖÈà»á¤µ¤ó¤â½Ð»º¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢¤«¤Î¤ó¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤½¤Î¤È¤¤Ï¤â¤¦¡ÊÈà»á¤Ï¡Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹á¼è¤òÉ®Æ¬¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¤Ê¤Ê¤Ë¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂçº®Íð¡£¤Ê¤ó¤ÈÎ×·î¤ÇÇË¶É¤·¡¢Ï¢Íí¤â¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖÈà¤Î¼Â²È¤¬¼Ö²°¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢18ºÐ¤Ç±¿Å¾ÌÈµö¤ò¼è¤ë¤Þ¤Ç¼Ö²°¤Ç¤Î»Å»ö¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡×¡Ö¤½¤ì¤Ç¡ØÂ¾¤Î»Å»ö¤òÃµ¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬Ãµ¤µ¤º¡ÄÅÜ¤Ã¤¿¤éÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¹á¼è¤¬¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¤µ¤æ¤ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Þ¤À16ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ÅÊý¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡Ä¡×¤È²óÅú¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¡¢¤½¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤Ë¡Ö¶¯¤¤¡Ä¡×¤È´¶Ã²¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¡¢·ÝÇ½»öÌ³½êLDH½êÂ°¤Ç¡¢EXILE¡¢THE RAMPAGE¡¢GENERATIONS¤é¤Îºî¶Ê¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Õ¥¡¥¶¡¼¡¦¤Ò¤í¤¤µ¤ó¤¬Î¥º§¤ÎÍýÍ³¤ä»Ò¤É¤â¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¹ðÇò¡£¤Þ¤¿¡¢16ºÐ¤Ç»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿»¨»ï¡Önuts¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¤ì¤ª¤ó¤µ¤ó¤ä¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤Ç3¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤µ¤æ¤ß¤µ¤ó¤é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¶¡¼5Ì¾¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊÂÎ¸³ÃÌ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
