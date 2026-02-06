【「世界最強の魔女、始めました ～私だけ『攻略サイト』を見れる世界で自由に生きます～」11巻】 2月9日 発売 価格：792円

講談社は、マンガ「世界最強の魔女、始めました」の11巻を2月9日に発売する。価格は792円。

本作は世界の攻略サイトを見ることができるチートスキル【インターネット】を発現した少女・ローナの活躍を描く異世界ファンタジー。累計発行部数は60万部を突破している。

11巻では激闘の末、ローナが邪神テーラと仲良くなり同居を提案してもらい、新居に赴くという展開が描かれる。

【「世界最強の魔女、始めました」11巻あらすじ】

激闘の末、邪神テーラと仲良くなり同居を提案してもらったローナ。ワクワクで新居に赴く二人だけど、そこは、とてもとても素敵な(？)お家で……!?

今回やってみたことは――

★祝われた家を探索してみた

★呪われた家を探索してみた

★闇の女神と仲良くなってみた などなど！



