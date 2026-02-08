JR北海道とJR東日本は、両社の普通列車が連続する7日間乗り放題となる「北海道＆東日本パス」の2026年設定分について発表しました。広大な北東日本エリアをカバーし、第三セクター路線も利用できることから、根強いファンを持つこのきっぷ。今年は春のダイヤ改正時期に合わせて価格改定が行われるため、購入タイミングには注意が必要です。本記事では、発売・利用期間の詳細に加え、北海道新幹線の利用特例や注目すべき活用ポイントについて解説します。

連続7日間、北日本を縦断する旅へ

JR北海道とJR東日本は、2026年も春季・夏季・冬季の3シーズンにわたり「北海道＆東日本パス」を発売します。

このきっぷは、JR北海道およびJR東日本エリアの普通・快速列車（普通車自由席）、BRT（バス高速輸送システム）に加え、青い森鉄道線、いわて銀河鉄道線、北越急行線の普通列車が「連続する7日間」乗り放題になるというもの。

広大なエリアを1枚のきっぷでカバーできるため、東京から東北を抜け、北海道の最北端を目指すといったダイナミックな鉄道旅に最適です。

3月14日発売分から価格改定、購入はお早めに

2026年設定分における最大のトピックは「発売額の変更」です。発売日によって値段が異なるため、春の旅行を計画している方は特に注意が必要です。

2026年3月13日発売分まで

大人 11,530円 ／ 小児 5,760円

2026年3月14日発売分から

大人 11,780円 ／ 小児 5,890円

3月14日以降は大人料金で250円の値上げとなります。春季の利用期間は3月1日からスタートするため、すでに日程が決まっている場合は、早めに購入しておくと少しお得に旅を始められます。

2026年の発売期間と利用期間

各シーズンのスケジュールは以下の通りです。ゴールデンウィークや夏休み、年末年始の帰省シーズンをしっかりカバーしています。

〔春季〕

発売期間：2026年2月13日〜2026年4月16日

利用期間：2026年3月1日〜2026年4月22日

〔夏季〕

発売期間：2026年6月20日〜2026年9月24日

利用期間：2026年7月1日〜2026年9月30日

〔冬季〕

発売期間：2026年11月27日〜2027年1月5日

利用期間：2026年12月11日〜2027年1月11日

※有効期間は連続する7日間です。

「青春18きっぷ」との違い、強力なメリットも

「青春18きっぷ」と比べると、「北海道＆東日本パス」は利用エリアが限られている分、利用期間が長くお値段も安いのが特徴ですが、他にも使い勝手が異なる部分があります。「北海道＆東日本パス」独自のメリットもあるため、事前に把握しておくと旅の組み立てが楽になります。

第三セクター路線が利用可能

一番のメリットは「青い森鉄道」「いわて銀河鉄道」「北越急行」の3社線に乗車できること。特に盛岡〜青森間を移動する際、第三セクター区間を追加料金なしで通り抜けられるのは、東北縦断旅において非常に大きなアドバンテージです。なお、「青春18きっぷ」の場合も、JR線からJR線へ乗り継ぐ際に、通過利用限定で乗車できる特例区間が存在します。

北海道新幹線の特例利用

北海道新幹線「新函館北斗〜新青森」間内の相互発着に限り、別途「特定特急券」を購入することで、立席（空いている席）を利用できます。「青春18きっぷ」の場合は「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」を組み合わせる必要があります。

のんびり派にも、弾丸派にも

「北海道＆東日本パス」の最大の特徴は「連続7日間」という有効期間です。一見ハードルが高く見えますが、1日あたり約1,600円〜1,700円というコストパフォーマンスは圧倒的です。七日間フルに使わなくとも元が取れる可能性が高く、エリア内を何日もかけて巡る場合は「北海道＆東日本パス」の方が有利になりがちです。

車窓を流れる景色が、関東のビル群から東北の田園、そして北海道の雄大な自然へと移り変わっていくグラデーションを楽しめるのは、このきっぷならではの醍醐味と言えるでしょう。時刻表を片手に北へのロングツーリングを計画してみてはいかがでしょうか。

