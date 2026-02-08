シンクの生ゴミ、山崎実業の新作「蛇口にかけるだけ」に捨てればストレスフリーじゃん
こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。
キッチンのシンクで調理中に出る生ゴミを手際よく捨てたい。これは多くの人の願いでしょう。
それ、1月末に発売したばかりの山崎実業（Yamazaki）の「蛇口にかける水切りネットホルダー タワー」で叶えてください。
蛇口にかけるタイプになり安定感がアップ！ 生ゴミを手早く捨てられる
「蛇口にかける水切りネットホルダー タワー」は、その名の通り蛇口にかけるだけで生ゴミをサッと捨てられるアイテムです。シンク内なので、水分の多い生ゴミも捨てられるのは助かりますよね。
ちなみに、こちらは「水切りネットホルダー」シリーズのリニューアルモデル。旧モデルはシンクの内側に吸着させるタイプだったのですが、新モデルは蛇口にかける設計に変更されました。
設置は簡単で、取り付け部を手でゆっくりと広げて蛇口の根元を挟み込むだけ。緩衝材とクッションで滑らず安定感が増し、蛇口やシンクがキズつくのも防いでくれるんですよ。
水切りシートもホルダーにかけるだけのオールシンプル設計
市販の水切りネットをホルダー部の上からかけるだけで、取り替えも簡単（幅20cm以上の水切りネットに対応）。
全体的にシンプルな設計なので、お手入れもラクラクです。
調理中の生ゴミ処理という地味にたまるストレスを、「蛇口にかける水切りネットホルダー タワー」で解消しちゃってください。
商品のデザインや仕様、価格、パッケージなどは執筆当時のものです。変更されている場合がございます。
Source:Amazon.co.jp,山崎実業