マンチェスター・Uvsトッテナム スタメン発表
[2.7 プレミアリーグ第25節](オールド トラフォード)
※21:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
控え
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ジョアン・パリーニャ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 13 デスティニー・ウドジェ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 38 Souza
DF 67 J. Byfield
MF 8 イブ・ビスマ
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
※21:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 31 センネ・ラメンス
DF 2 ディオゴ・ダロト
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 23 ルーク・ショー
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 10 マテウス・クーニャ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 19 ブライアン・ムベウモ
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 3 ヌセア・マズラウィ
DF 12 タイレル・マラシア
DF 15 レニー・ヨロ
DF 26 アイデン・ヘブン
MF 25 マヌエル・ウガルテ
MF 39 タイラー・フレッチャー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
監督
マイケル キャリック
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 6 ジョアン・パリーニャ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 13 デスティニー・ウドジェ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 22 コナー・ギャラガー
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 19 ドミニク・ソランケ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 3 ラドゥ・ドラグーシン
DF 38 Souza
DF 67 J. Byfield
MF 8 イブ・ビスマ
MF 52 カラム・オルセシ
MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット
FW 11 マティス・テル
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります