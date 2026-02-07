[2.7 プレミアリーグ第25節](オールド トラフォード)

※21:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 31 センネ・ラメンス

DF 2 ディオゴ・ダロト

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 6 リサンドロ・マルティネス

DF 23 ルーク・ショー

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 10 マテウス・クーニャ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 19 ブライアン・ムベウモ

控え

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 3 ヌセア・マズラウィ

DF 12 タイレル・マラシア

DF 15 レニー・ヨロ

DF 26 アイデン・ヘブン

MF 25 マヌエル・ウガルテ

MF 39 タイラー・フレッチャー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

監督

マイケル キャリック

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 6 ジョアン・パリーニャ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 13 デスティニー・ウドジェ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 22 コナー・ギャラガー

MF 28 ウィルソン・オドベール

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 19 ドミニク・ソランケ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

DF 3 ラドゥ・ドラグーシン

DF 38 Souza

DF 67 J. Byfield

MF 8 イブ・ビスマ

MF 52 カラム・オルセシ

MF 68 ルカ・ウィリアムズ・バーネット

FW 11 マティス・テル

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります