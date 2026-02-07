Photo: かみやまたくみ

2023年12月29日の記事を編集して再掲載しています。

マットな質感も気に入ってます。

いろんなものをぶら下げておくのに便利なカラビナ。自分は家の鍵をベルトに吊るすのに使っています。

2023年の頭にそれをチタン製のものに変えました。

カラビナはタフじゃないとダメだ

きっかけはその前に使っていた鉄製のカラビナが腐食して壊れてしまったこと。

これ、怖くないですか？

利用頻度が高いものにつけて日常的に使ってたら、想像よりもずっと劣化が早かったんです。出先で壊れてたら鍵を落としてしまっていました。

そんなわけで、新しいのは強くて錆びにくいチタンにしてみました。使い始めて1年くらいですが、錆ひとつ・傷ひとつついていません。今後も安心して使えます。

思ったより安かった

チタンのカラビナというと高そうですが、実はAmazonでかなり安く手に入ります。自分が買ったのは以下、1,700円です。

[Beaton_Japan] チタン 合金 キーホルダー カラビナ キーリング 付き キー フック メンズ キーチェーン アウトドア キャンプ TC4 (カラビナ : 長さ51×幅23mm、 キーリング : 直径25mm) 1,699 Amazonで購入する

これ以外にもいろんなチタン製カラビナが売ってます。「チタン カラビナ」で検索するといろんな形状・価格のものが出てきます。ものによっては数百円です。