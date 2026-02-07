ミラノ・コルティナ五輪は６日（日本時間７日）、大会２日目を迎える。日本勢が出場する競技で注目を集めるのはスノーボード・ビッグエア、ジャンプ女子ノーマルヒルだ。

日本時間８日午前３時３０分からスタートする決勝には４人が出場。同６日の予選を１位で突破した荻原大翔（２０）に日本選手団メダル第１号の誕生が期待される。また日本勢で表彰台を独占する可能性もある。

ジャンプ競技は女子ノーマルヒルが行われる。２大会ぶりのメダルが期待される高梨沙羅、初出場の丸山希らは現地時間５日に本番会場で調整。高梨は「昨日、おとといは相当雪が降っていたけど、一生懸命に整備してくださって、こんなにきれいなジャンプ台が出来上がっていた。すがすがしい気持ちで飛べたし、この舞台に立てて感謝の気持ちがわいた」と語っていた。

１次リーグ初戦で歴史的な五輪１勝を挙げたアイスホッケーは、同７日午後８時１０分からドイツと対戦。前回北京大会は初の準々決勝進出を果たした中、今大会は初の４強入りとメダル獲得を目指している。

フィギュアスケート団体２日目は男子ＳＰに鍵山優真、アイスダンスフリーにうたまさペアが出場。初日を終え、首位の米国と３ポイント差の２位につける日本。金メダルへ、鍵山の演技に期待がかかる。

以下、日本勢が出場する主な競技のタイムスケジュール。

◆フリースタイルスキー・スロープスタイル予選 近藤心音、古賀結那 １本目１８時３０分〜、２本目１９時３５分〜

◆アイスホッケー女子１次Ｌ 日本−ドイツ ２０時１０分〜

◆スピードスケート 女子３０００ｍ 堀川桃香 ８日・０時〜

◆スキージャンプ女子ノーマルヒル決勝 ８日・２時４５分〜

◆スノーボード男子ビッグエア決勝 荻原大翔、木村葵来、長谷川帝勝、木俣椋真 ８日・３時３０分〜

◆フィギュアスケート団体戦（男子ＳＰ、ダンスＦＤ）鍵山優真、うたまさペア ８日・３時４５分〜