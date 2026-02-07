2023年に東京都足立区の寺院「源証寺」の住職（当時70）を殺害したなどとして罪に問われていた、墓石販売会社「鵠祥堂」役員・青木淳子被告（66）。今年1月から開かれた初公判では無罪を主張していた同被告だが、東京地裁は1月30日、懲役25年を言い渡した。

同事件をめぐっては「鵠祥堂」代表の齋藤竜太受刑者（52）が2024年11月、同じく住職の殺人容疑で先んじて懲役25年判決を受けていた。青木淳子被告は齋藤受刑者と不倫関係にあり、裁判官は今回「住職男性に対する怨恨や、社長に対する愛情などから犯行に及んだ」などと結論づけている。

公判では無罪を主張していた青木被告。傍聴人を驚かせたのは、被告が"あえて"明らかにした齋藤受刑者との赤裸々な男女関係だった--。

全国紙社会部記者が事件の概要を解説する。

「青木被告は2023年7月、『鵠祥堂』代表の齋藤竜太受刑者とともに『源証寺』の納骨堂に侵入。また練炭28個を持ち込んで一酸化炭素を充満させ、住職を一酸化炭素中毒で死亡させた罪に問われていました。

『鵠祥堂』は『源証寺』近くの霊園の開発に関わっていた。しかし、住職が霊園のお墓の販売方針を変えたことで『鵠祥堂』と対立。さらにその後、青木被告は寺院側から"出入り禁止"を伝えられていたといい、そうしたトラブルが事件に発展したようです」

公判では、青木被告が齋藤受刑者と愛人関係にあったことも明かされた。裁判を傍聴したライターが語る。

「離婚歴があり独身であった青木被告は2019年9月に仕事を通じて齋藤受刑者と出会い、2020年に『鵠祥堂』へ転職。程なくして2人は男女の仲に発展したと言います。転職後、青木被告は主に齋藤受刑者の秘書業務を担っていた。

後に『源証寺』住職とトラブルになった青木被告が寺院への出入りを禁止されると、齋藤受刑者がお詫びのために住職に土下座したこともあったといいます。検察の論告では『青木被告自身、齋藤社長を喜ばせる、愛する社長のために住職への仕返しをした』と述べられる場面もありました」

齋藤受刑者には2024年11月、「住職に対する強い殺意があった」と認定され、懲役25年の判決が下って確定している。一方、青木被告は公判で無罪を主張していた。裁判を傍聴したライターが語る。

「検察側は、齋藤受刑者の証言や防犯カメラの映像から、青木被告も齋藤被告と共謀して犯行に及んだことを指摘しました。一方、弁護側は齋藤受刑者の供述の不自然さやカメラ映像の不鮮明さなどを指摘し、青木被告の無罪を主張。青木被告も、殺害への関与を否定していました」

読み上げられた「日記の内容」

青木被告と齋藤受刑者が、殺人において共謀していたのかが公判の争点になっていたが、弁護側はあるアリバイから共謀を否定しようとした。それは、青木被告の"日記"だ。

「青木被告は仕事やプライベートを含め、常に細かく日記をつけていたと主張。押収された手帳には実際に青木被告と住職がトラブルになった頃の記述なども書かれており、検察側もその内容を読み上げるなどしていました。

弁護側はこの日記の信憑性を主張しつつ、『日記上に住職殺害に関する記述がない』ことを、無罪主張の根拠とする戦略を取ったようです。弁護側は青木被告の『人生そのもの』だという日記のなかから、彼女の齋藤受刑者に対する感情、さらに2人の性行為について書き記していた部分をメインに次々と読み上げました」（前出・裁判を傍聴したライター）

弁護側は2020〜2023年の日記の内容について、日付とともに次のように読み上げた。

〈社長泊まり〉〈新しい寝袋でHした〉〈ソファーのベッドで抱き合ってH お風呂に入る お尻にキス〉〈昨晩『愛してる』『大好きだよ』と言った 上も下もキス〉〈私の口で1回〉〈大好きなことを伝えたい〉〈11日ぶりのセックスなのに、そんなに溜めてないと言われた〉〈私の口で3回〉

前出のライターが語る。

「2023年7月の事件以降も、2人の愛人関係が続いている様子が綴られていました。弁護側は日記にこのような性行為の有無や内容が記されていたことを踏まえ、『他人に見られることを前提としていません。しかし、住職の死を連想される記載はありません』と主張。

つまり、極めてプライベートかつ赤裸々な記述を読み上げることで青木被告の無罪を主張しようとしたのです。実際、殺害についてはもちろん、練炭などの記述はないようでした」

しかし青木被告の無罪主張は退けられることになる--後編記事では、青木被告が法廷で主張した「齋藤受刑者への想い」と、検察側の追及について詳報している。

