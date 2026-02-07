京浜線の誕生で廃止、山手線と東海道線を結んだ物流ルートはどうなったのか

鉄道路線のなかに、マニアックな名前の路線があることを意識されたことはあるだろうか。品川駅（東京都港区）、大崎駅（品川区）、西大井駅（品川区）を三角形のような線形で結ぶJRの路線は、いわゆる本線ではない。その路線にはそれぞれ名前がついているが、日常会話のなかで、そのような路線名が出てくるはずもない。具体的には、品鶴線（ひんかくせん／品川駅〜西大井駅間）、大崎支線（おおさきしせん／大崎駅〜西大井駅間）、そして、唯一理解を得られるのが山手線（大崎駅〜品川駅間）だろう。そんな何気なく乗車している品川区を走る“裏方路線”の世界へと誘うことにしよう。

※トップ画像は、品川区内の閑静な住宅街のなかを走る東海道貨物線（品鶴線）の「大崎支線」をゆく湘南新宿ライン＝2021年3月10日、品川区西品川

品川区を走る短絡線のはじまりは125年前

山手線がまだ、日本鉄道という私鉄路線だった1901（明治34）年のこと、田端・池袋・新宿方面から東海道線の川崎・横浜方面へと抜ける山手線の支線が、大崎駅（現・山手線）と大井町駅（現・京浜東北線）の間に開通した。当時の東海道線は、国鉄や鉄道省でもなく、鉄道作業局という逓信省の外局が管轄する路線だった。当時はまだ大井町駅がなかった時代である。

山手支線（通称・大井連絡線）が開通すると、現在の大井町駅のところに「大井連絡所」という信号扱い所のような施設が設置される。その後、1914（大正3）年12月に現在の京浜東北線の前身となる「京浜線」が東京駅〜高島町駅（旧東横線高島町駅のあたりにあった駅）が開通した時に、現在ある大井町駅も誕生し、大井連絡所は廃止された。

山手支線は、京浜線の線路を横断するように東海道線の線路に接続していたこともあり、その後の1916（大正5）年に廃止されてしまった。廃止後は、大井工場（現・東京総合車両センター）の試運転線として、山手支線（大井連絡線）の線路は、昭和42年くらいまで使用されていた。現在は、2層式の山手電車区（旧・品川電車区／山手線の電車車庫）が建っており、往時の姿を確認することはできない。

今から125年前に開通した大崎駅から大井町駅とを結んでいた山手線の支線（通称・大井連絡線）が描かれた地形図。1939（昭和14）年に東京市電気局が作成した東京市交通機関網図より（図の着色は筆者加筆）＝資料／国立公文書館蔵

1901（明治34）年に発行された「官報」に掲載された“山手支線”の開通に関する告示＝資料／国会図書館デジタルコレクション

■湘南新宿ラインなどが通る首都圏路線の要所

山手支線（大崎駅〜大井町駅間）が廃止された後は、直ちにこれに代わる路線が建設されることはなかった。その後、東海道線の東京駅〜横浜駅間を複々線化する計画が立ち上がるが、すでに沿線の市街地化等により用地買収が困難となり、東海道線とは別の地域を通る貨物線を建設することになった。これが、1929（昭和4）年に開通した“品”川駅と“鶴”見駅（横浜市鶴見区）とを結ぶ、「品鶴線」である。

1934（昭和9）年には、現在の西大井駅の近くにあった蛇窪（へびくぼ）信号場から大崎駅へと分岐する品鶴線の支線として「大崎支線」が開通した。いまでは、この大崎支線を通って湘南新宿ラインや相模鉄道からの直通列車が、神奈川から新宿・池袋方面へと日夜走っている。

いっぽう、品鶴線の起点となる品川駅からは、横須賀線の電車が横浜方面へと走っているが、その途中となる品川駅と大崎駅の間にあった目黒川信号場からは、そのまま大崎駅へと向かう成田エクスプレスなども走っている。ここに出てくる2箇所の信号場を「あった」と表現するのには、理由がある。現在は単独の信号場ではなく、組織上、大崎駅の一部に組み込まれているからだ。専門的には「大崎駅の構内」という扱いになっており、目黒川、蛇窪などと口にする人は、筋金入りの鉄道ファンに違いない。

このように品川方面と新宿方面からの電車が合流する旧・蛇窪信号場のあたりの朝夕の過密ダイヤぶりはボトルネック状態であり、通勤時間帯の列車の遅れにも大きく影響を及ぼす状態になっている。このため、この付近を立体交差化して、いわゆる路線同士が“平面交差”しないようにする線路改良計画も持ち上がったが、やはり沿線の用地買収が困難を極め、棚上げ状態が続いている。

首都圏の大動脈のひとつであろう品川区を通過するJRのデルタ路線。その昔は貨物線として使命を果たすはずが、時の経過とともに旅客線化され、いまとなっては首都圏の要所を司る路線となっている。これら連絡線の建設に携わった先人たちは、今の過密ダイヤなど想像もできなかったことだろう。

品川・大崎・大井町駅周辺の路線図。（国鉄大井工場の概要図に筆者加筆）＝資料／筆者所蔵

品鶴線を通り品川駅へと走り抜ける横須賀線の電車。右側に見える高架線は東海道新幹線＝2021年3月10日、品川区二葉

神奈川方面から品鶴線、大崎支線を通り埼京線へと乗り入れる相模鉄道の電車＝2021年3月12日、品川区二葉

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会特派写真記者。1970年、東京都生まれ。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物に関連した取材を重ねる。交通史、鉄道技術、歴史的建造物に造詣が深い。元・日本鉄道電気技術協会技術主幹、芝浦工業大学公開講座外部講師、日本写真家協会正会員、NPS会員、鉄道友の会会員。

