¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿Î®½Ð¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¡¡¿·µï¤Ç¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤éÁí¥¹¥«¥ó¡ÖµñÈÝ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¡×
¡¡ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤Î¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¸ø³«¤Ë¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬¡¢Áá¤¯¤â¿·µï¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡ÖÈ¿Íð¡×¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ»æ¥µ¥ó¤¬£µÆü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ð¥Ã¥Æ¥ó¡á¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤³¤È¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤Ï¤Ï¡¢º£½µ½é¤á¤ËÄ¹Ç¯½»¤ß´·¤ì¤¿¥¦¥£¥ó¥¶¡¼¤Î¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤òÂàµî¤·¡¢¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¼ÁÁÇ¤Ê½»µï¤Ë°Ü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤ÇÆ¯¤¯²¦¼¼½êÂ°¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´Ö¤Ç¤ÏÁá¤¯¤â¡ÖÈ¿Íð¡×¤òµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£²¦¼¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤é¤Ï¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤Ë¸µ²¦»Ò¤Ø¤ÎÊô»Å¤ËÉÔ²÷´¶¤ò³Ð¤¨¤ë¤Ê¤é¤ÐµñÈÝ¤·¤Æ¤â¤è¤¤¤È¹ð¤²¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤Ë¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸»þÂå¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÂçÎÌ¤Ëµî¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¾ðÊó¶Ú¤Ë¤è¤ë¤ÈÈà¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¯¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¿ô¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¡ÖÄ¹¤¤¥ê¥¹¥È¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¸µ²¦»Ò¤Ï¤Ï£´·î¤«¤é¹±µ×Åª¤Ê½»µï¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥·¥å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¿·µï¤¬´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥ó¥É¥ê¥ó¥¬¥à¤Î¥¦¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¡¦¥³¥Æ¡¼¥¸¤Ë°ì»þÅª¤ËÂÚºß¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ô¿Í¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¸µ²¦»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÈà½÷¤¿¤Á¤Ï¡¢¤â¤·ÉÔ²÷¤Ë´¶¤¸¤ë¤Ê¤é¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¤Ë»Å¤¨¤¿¤ê¡¢Èà¤Î¤¿¤á¤ËÆ¯¤¤¤¿¤ê¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¤«¤Ê¤ê¤Î¿ô¤Î¿Í´Ö¤¬ÃÇ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ïº£¤ä¡Ê²¦¼¼¤«¤é¡Ë´°Á´¤ËÄÉÊü¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¼¹»ö¡¢ÉÕÅº¿Í¡¢¥·¥§¥Õ¤Î£³¿Í¤Î¤ß¤¬¸µ²¦»Ò¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¡¼¥·¥å¥Õ¥¡¡¼¥à¤Î¿·µï¤¬´°À®¸å¤Ï¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï¼«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤òÃµ¤·¡¢ÈñÍÑ¤òÉéÃ´¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÌ¤Î¾ðÊó¶Ú¤Ï¡ÖÄ¹Ç¯Èà¤È¶¦¤ËÆ¯¤¤¤Æ¤¤¿¿Í¡¹¤¬µî¤ë¡£¤»¤¤¤¼¤¤ºÇ¾®¸Â¤Î¿Í°÷¤ÇºÑ¤à¤À¤í¤¦¡£Èà¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¤é¸¼´Ø¤Î¥É¥¢¤ò³«¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤¬¥í¥¤¥ä¥ë¥í¥Ã¥¸¤«¤é£²Æü¤Î¿¼Ìë¤Ë±£¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂà½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¾®»ùÀ°¦¼Ô¤È¤·¤ÆÍºáÈ½·è¤ò¼õ¤±¤¿Í§¿Í¤Î¸Î¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¿·¤¿¤Ê¡Ö¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢À¤³¦Ãæ¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£